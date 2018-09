Laver Cup: I risultati dellì’ultima giornata. Roger Federer vince in singolare ma perde in doppio. L’Europa vince la sfida per 13 ad 8

Giornata in chiaroscuro per Roger Federer alla Laver Cup. Dapprima il renano è stato sconfitto in doppio insieme ad Alexander Zverev da John Isner e Jack Sock, poi il renano ha vinto in rimonta il singolare contro il gigante americano riportando in vantaggio il Team Europe, ora in avanti per 10-8. La prima squadra che raggiungerà i 13 punti conquisterà il trofeo.

Entrambi gli incontri si sono decisi al super tie-break, il doppio con il punteggio di 4-6 7-6 (7/2) 11/9, il singolare per 6-7 (5/7) 7-6 (8/6) 10/7. Nella seconda sfida King Roger ha avuto il merito di annullare tre match point nel secondo set prima di riuscire a sfruttare la sua seconda occasione dopo due ore di gioco.

Per la seconda volta su due competizioni, la Laver Cup è andata al Team Europa. Avanti per 10-8 dopo il successo di Roger Federer nel singolare contro John Isner, la squadra capitanata da Björn Borg ha chiuso la pendenza nel penultimo incontro, con Alexander Zverev che ha sconfitto il sudafricano Kevin Anderson per 6-7 (3/7) 7-5 10/7. In virtù dell’inutilità ai fini della classifica, l’ultima partita in programma tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios è stata annullata.

EUROPA – RESTO DEL MONDO 13-8

Chicago, cemento indoor

J. Isner/J. Sock b. R. Federer / A. Zverev 4-6 7-6(2) 11-9

R. Federer b. J. Isner 6-7(5) 7-6(6) 10-7

A. Zverev b. K. Anderson 6-7(3) 7-5 10-7