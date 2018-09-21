WTA Wuhan: Live i risultati con il dettagliato del Primo Turno di Quali

Risultati dal circuito WTA
WTA Wuhan Premier 5 | Cemento | $2.746.000 – 1° Turno Quali
Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Amanda Anisimova vs [12] Yafan Wang
WTA Wuhan
Amanda Anisimova
4
6
2
Yafan Wang [12]
6
3
6
Vincitore: Y. WANG
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Wang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Y. Wang
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
A. Anisimova
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-2 → 5-2
A. Anisimova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Y. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Anisimova
15-0
15-30
15-40
30-40
A-40
2-0 → 3-0
Y. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
A. Anisimova
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
A. Anisimova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Y. Wang
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Y. Wang
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
2. [6] Viktoria Kuzmova vs [WC] Xiyu Wang
WTA Wuhan
Viktoria Kuzmova [6]
6
2
Xiyu Wang
7
6
Vincitore: X. WANG
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
V. Kuzmova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
X. Wang
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
V. Kuzmova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
X. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
X. Wang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
df
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
df
5-6*
6-6 → 6-7
X. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 5-6
V. Kuzmova
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 4-4
V. Kuzmova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Kuzmova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
3. Fangzhou Liu vs [15] Monica Niculescu
WTA Wuhan
Fangzhou Liu
2
3
Monica Niculescu [15]
6
6
Vincitore: M. NICULESCU
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
F. Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
M. Niculescu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
M. Niculescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Niculescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
F. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
4. Yingying Duan vs [14] Ana Bogdan
WTA Wuhan
Yingying Duan•
40
2
6
5
Ana Bogdan [14]
40
6
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Duan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A. Bogdan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Y. Duan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
A. Bogdan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Duan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-3 → 6-3
A. Bogdan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Y. Duan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Bogdan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-2 → 4-2
Y. Duan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Bogdan
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
df
1-2 → 2-2
A. Bogdan
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 0-2
Y. Duan
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Duan
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Bogdan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-3 → 2-4
Y. Duan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Bogdan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Bogdan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
Y. Duan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Ekaterina Makarova vs Lizette Cabrera
WTA Wuhan
Ekaterina Makarova [1]
1
6
3
Lizette Cabrera
6
4
6
Vincitore: L. CABRERA
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Cabrera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
E. Makarova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
L. Cabrera
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
E. Makarova
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Cabrera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Makarova
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Cabrera
15-0
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
E. Makarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
E. Makarova
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
L. Cabrera
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Cabrera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
E. Makarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
L. Cabrera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
E. Makarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-1 → 0-2
L. Cabrera
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
0-0 → 0-1
2. [2] Katerina Siniakova vs Jil Teichmann
WTA Wuhan
Katerina Siniakova [2]
6
6
Jil Teichmann
3
3
Vincitore: K. SINIAKOVA
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Teichmann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
K. Siniakova
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
J. Teichmann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
K. Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Teichmann
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Teichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
3. [8] Sofia Kenin vs [WC] Zhaoxuan Yang
WTA Wuhan
Sofia Kenin [8]
6
6
Zhaoxuan Yang
1
2
Vincitore: S. KENIN
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Z. Yang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
Z. Yang
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
3-1 → 4-1
S. Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Z. Yang
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kenin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 6-1
Z. Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Z. Yang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
4. [Alt] Anna Zaja vs [WC] Fang Ying Xun (non prima ore: 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Christina Mchale vs [13] Polona Hercog
WTA Wuhan
Christina Mchale
6
1
Polona Hercog [13]
7
6
Vincitore: P. HERCOG
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Mchale
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-5 → 1-6
P. Hercog
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
1-4 → 1-5
C. Mchale
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-4 → 1-4
C. Mchale
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
P. Hercog
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Mchale
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
ace
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
P. Hercog
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
P. Hercog
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
C. Mchale
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
C. Mchale
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
P. Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
2. Vania King vs [11] Lara Arruabarrena
WTA Wuhan
Vania King
6
6
Lara Arruabarrena [11]
1
0
Vincitore: V. KING
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. King
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-0 → 6-0
L. Arruabarrena
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
4-0 → 5-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. King
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-1 → 6-1
V. King
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
3. [4] Sorana Cirstea vs Nicole Gibbs
WTA Wuhan
Sorana Cirstea [4]
4
5
Nicole Gibbs
6
7
Vincitore: N. GIBBS
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Gibbs
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-4 → 4-5
S. Cirstea
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
S. Cirstea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Gibbs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Gibbs
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
S. Cirstea
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Cirstea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-5 → 4-5
N. Gibbs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
S. Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
N. Gibbs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
S. Cirstea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-2 → 0-3
N. Gibbs
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
S. Cirstea
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
4. [5] Rebecca Peterson vs Xinyun Han (non prima ore: 10:30)
WTA Wuhan
Rebecca Peterson [5]
6
6
Xinyun Han
3
1
Vincitore: R. PETERSON
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Peterson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
X. Han
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 4-1
X. Han
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
2-0 → 3-0
R. Peterson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
X. Han
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Peterson
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
X. Han
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Peterson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
R. Peterson
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [3] Monica Puig vs Claire Liu
WTA Wuhan
Monica Puig [3]
6
7
Claire Liu
3
6
Vincitore: M. PUIG
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
4*-3
4*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
C. Liu
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
ace
ace
6-5 → 6-6
C. Liu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
df
A-40
5-4 → 5-5
C. Liu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Liu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Puig
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
M. Puig
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Liu
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Puig
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
C. Liu
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
C. Liu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
2. Caroline Dolehide vs [10] Marketa Vondrousova
WTA Wuhan
Caroline Dolehide
6
1
1
Marketa Vondrousova [10]
3
6
6
Vincitore: M. VONDROUSOVA
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Vondrousova
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 1-5
M. Vondrousova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
C. Dolehide
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
M. Vondrousova
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Dolehide
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Vondrousova
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-2 → 0-3
C. Dolehide
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Dolehide
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
C. Dolehide
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
C. Dolehide
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
0-2 → 1-2
C. Dolehide
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
0-0 → 0-1
3. Sara Sorribes Tormo vs [9] Magda Linette
WTA Wuhan
Sara Sorribes Tormo
4
6
6
Magda Linette [9]
6
2
3
Vincitore: S. SORRIBES TORMO
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Linette
0-15
df
15-15
15-30
15-40
5-3 → 6-3
S. Sorribes Tormo
4-3 → 5-3
S. Sorribes Tormo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
3-2 → 3-3
S. Sorribes Tormo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
S. Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Sorribes Tormo
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
M. Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
S. Sorribes Tormo
2-1 → 3-1
M. Linette
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
S. Sorribes Tormo
1-0 → 1-1
M. Linette
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Sorribes Tormo
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-5 → 4-6
M. Linette
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
S. Sorribes Tormo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
S. Sorribes Tormo
2-3 → 3-3
S. Sorribes Tormo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
S. Sorribes Tormo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
4. Viktorija Golubic vs [WC] Sabine Lisicki
WTA Wuhan
Viktorija Golubic
0
6
6
2
Sabine Lisicki•
30
3
7
0
Secondo servizio
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
V. Golubic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
V. Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Lisicki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-3 → 4-4
V. Golubic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Lisicki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
V. Golubic
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
S. Lisicki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Lisicki
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
df
5-3 → 6-3
V. Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Lisicki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
3-1 → 3-2
V. Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
S. Lisicki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
0-0 → 1-0
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