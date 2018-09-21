Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA Wuhan: Live i risultati con il dettagliato del Primo Turno di Quali

21/09/2018 09:46 Nessun commento
Risultati dal circuito WTA
Risultati dal circuito WTA

CHN WTA Wuhan Premier 5 | Cemento | $2.746.000 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Amanda Anisimova USA vs [12] Yafan Wang CHN

WTA Wuhan
Amanda Anisimova
4
6
2
Yafan Wang [12]
6
3
6
Vincitore: Y. WANG
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2. [6] Viktoria Kuzmova SVK vs [WC] Xiyu Wang CHN

WTA Wuhan
Viktoria Kuzmova [6]
6
2
Xiyu Wang
7
6
Vincitore: X. WANG
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3. Fangzhou Liu CHN vs [15] Monica Niculescu ROU

WTA Wuhan
Fangzhou Liu
2
3
Monica Niculescu [15]
6
6
Vincitore: M. NICULESCU
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4. Yingying Duan CHN vs [14] Ana Bogdan ROU

WTA Wuhan
Yingying Duan
40
2
6
5
Ana Bogdan [14]
40
6
3
2
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Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Ekaterina Makarova RUS vs Lizette Cabrera AUS

WTA Wuhan
Ekaterina Makarova [1]
1
6
3
Lizette Cabrera
6
4
6
Vincitore: L. CABRERA
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2. [2] Katerina Siniakova CZE vs Jil Teichmann SUI

WTA Wuhan
Katerina Siniakova [2]
6
6
Jil Teichmann
3
3
Vincitore: K. SINIAKOVA
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3. [8] Sofia Kenin USA vs [WC] Zhaoxuan Yang CHN

WTA Wuhan
Sofia Kenin [8]
6
6
Zhaoxuan Yang
1
2
Vincitore: S. KENIN
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4. [Alt] Anna Zaja GER vs [WC] Fang Ying Xun CHN (non prima ore: 10:30)

Il match deve ancora iniziare


Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Christina Mchale USA vs [13] Polona Hercog SLO

WTA Wuhan
Christina Mchale
6
1
Polona Hercog [13]
7
6
Vincitore: P. HERCOG
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2. Vania King USA vs [11] Lara Arruabarrena ESP

WTA Wuhan
Vania King
6
6
Lara Arruabarrena [11]
1
0
Vincitore: V. KING
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3. [4] Sorana Cirstea ROU vs Nicole Gibbs USA

WTA Wuhan
Sorana Cirstea [4]
4
5
Nicole Gibbs
6
7
Vincitore: N. GIBBS
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4. [5] Rebecca Peterson SWE vs Xinyun Han CHN (non prima ore: 10:30)

WTA Wuhan
Rebecca Peterson [5]
6
6
Xinyun Han
3
1
Vincitore: R. PETERSON
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Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [3] Monica Puig PUR vs Claire Liu USA

WTA Wuhan
Monica Puig [3]
6
7
Claire Liu
3
6
Vincitore: M. PUIG
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2. Caroline Dolehide USA vs [10] Marketa Vondrousova CZE

WTA Wuhan
Caroline Dolehide
6
1
1
Marketa Vondrousova [10]
3
6
6
Vincitore: M. VONDROUSOVA
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3. Sara Sorribes Tormo ESP vs [9] Magda Linette POL

WTA Wuhan
Sara Sorribes Tormo
4
6
6
Magda Linette [9]
6
2
3
Vincitore: S. SORRIBES TORMO
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4. Viktorija Golubic SUI vs [WC] Sabine Lisicki GER

WTA Wuhan
Viktorija Golubic
0
6
6
2
Sabine Lisicki
30
3
7
0
Secondo servizio
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