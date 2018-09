Mohamed Lahyani sospeso per due tornei

Mohamed Lahyani, coinvolto in una controversia durante gli US Open, è stato sospeso dall’ATP World Tour e non sarà in grado di lavorare ai suoi prossimi due tornei pianificati: l’ATP 500 a Pechino e l’ATP Masters 1000 a Shanghai, entrambi in Cina.

Il giudice svedese tornerà normalmente al lavoro per la stagione indoor europea, la notizia è stata resa pubblica martedì dal New York Times. Lahyani non pagherà alcuna multa.

Ricordiamo che Lahyani scese dalla sedia per ‘aiutare’ Nick Kyrgios, in un momento di difficoltà nel match contro Herbert.