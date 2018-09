WTA Tokyo: Live i risultati con il dettagliato del Day 1. Avanza Camila Giorgi

Esordio positivo per Camila Giorgi nel torneo WTA Premier di Tokyo.

a 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, ha liquidato per 62 61, in un’ora e cinque minuti di partita, la giapponese Misaki Doi, numero 170 Wta, proveniente dalle qualificazioni.

Al secondo turno la Giorgi sfiderà la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking mondiale e prima favorita del seeding

WTA Tokyo Premier | Indoor | $799.000 – 1° Turno

Main Arena – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Kristyna Pliskova vs Daria Gavrilova



WTA Tokyo Kristyna Pliskova Kristyna Pliskova 6 6 6 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 7 3 7 Vincitore: D. GAVRILOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* df 6-6 → 6-7 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-6 → 6-6 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 4-1 → 4-2 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Pliskova 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Gavrilova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-1 → 1-2 K. Pliskova 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-6 → 6-6 K. Pliskova 15-0 ace 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Pliskova 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [6] Garbiñe Muguruza vs Belinda Bencic (non prima ore: 05:30)



WTA Tokyo Garbiñe Muguruza [6] Garbiñe Muguruza [6] 6 6 Belinda Bencic Belinda Bencic 2 4 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Muguruza 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 B. Bencic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-2 → 3-2 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 G. Muguruza 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 0-1

3. [Q] Misaki Doi vs Camila Giorgi



WTA Tokyo Misaki Doi Misaki Doi 2 1 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Doi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 M. Doi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Doi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 ace ace 1-0 → 1-1 M. Doi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Doi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Doi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Doi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-2 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Doi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

4. [Q] Nao Hibino vs Dominika Cibulkova (non prima ore: 10:00)



WTA Tokyo Nao Hibino Nao Hibino 1 7 3 Dominika Cibulkova Dominika Cibulkova 6 5 6 Vincitore: D. CIBULKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 N. Hibino 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 3-3 → 3-4 D. Cibulkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Cibulkova 15-0 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Cibulkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Cibulkova 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Hibino 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Cibulkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 N. Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 D. Cibulkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Cibulkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Hibino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Cibulkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Anastasia Pavlyuchenkova vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Tokyo Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 0 Aliaksandra Sasnovich • Aliaksandra Sasnovich 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Sasnovich 0-0

Dome – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Kristina Mladenovic vs Anett Kontaveit



WTA Tokyo Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 3 6 Anett Kontaveit Anett Kontaveit 6 7 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 5-6 → 6-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 A. Kontaveit 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Miharu Imanishi / Anna Zaja vs Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova



WTA Tokyo Miharu Imanishi / Anna Zaja Miharu Imanishi / Anna Zaja 7 3 13 Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova Nadiia Kichenok / Anastasia Rodionova 6 6 11 Vincitori: IMANISHI / ZAJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 N. Kichenok / Rodionova 1-0 M. Imanishi / Zaja 1-0 1-1 2-1 df 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Imanishi / Zaja 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Imanishi / Zaja 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Imanishi / Zaja 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Imanishi / Zaja 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 0-1 → 1-1 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Kichenok / Rodionova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 M. Imanishi / Zaja 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Imanishi / Zaja 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Imanishi / Zaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 N. Kichenok / Rodionova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Imanishi / Zaja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 N. Kichenok / Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 M. Imanishi / Zaja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Kichenok / Rodionova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 M. Imanishi / Zaja 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Andrea Sestini Hlavackova / Barbora Strycova vs [WC] Erina Hayashi / Moyuka Uchijima



Il match deve ancora iniziare