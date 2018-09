WTA Guangzhou: Tabellone principale. Alizé Cornet è la prima tds

WTA Guangzhou | International | Cemento | $250.000

(1) CORNET, Alizé vs BRADY, Jennifer

KOZLOVA, Kateryna vs QUALIFIER

(wc) Zvonareva, Vera vs Lisicki, Sabine

SORRIBES TORMO, Sara vs (5)PUTINTSEVA, Yulia

(4) KRUNIC, Aleksandra vs GOLUBIC, Viktorija

BOGDAN, Ana vs MCHALE, Christina

PERA, Bernarda vs FRECH, Magdalena

QUALIFIER vs (6)KUZMOVA, Viktoria

(8)ZHENG, Saisai vs Qualifier

FERRO, Fiona vs (wc) WANG, Xiyu

(wc) KUZNETSOVA, Svetlana vs QUALIFIER

GIBBS, Nicole vs (3)WANG, Qiang

(7)LAPKO, Vera vs KING, Vania

Qualifier vs (wc)WANG, Xinyu

PETKOVIC, Andrea vs QUALIFIER

WANG, Yafan vs (2)ZHANG, Shuai