Davis Cup – Semifinali e Spareggi World Group: Live con il dettagliato i risultati del Day 1

Semifinali

Francia vs Spagna:

Paire (FRA) c. Carreno Busta (ESP)



Pouille (FRA) c. Bautista Agut (ESP)



sabato

Benneteau/Mahut/Granollers/F.Lopez (ESP)

domenica

Pouille (FRA) c. Carreno Busta (ESP)

Paire (FRA) c. Bautista Agut (ESP)

Croazia vs Stati Uniti

Coric (CRO) c. Johnson (USA)



Cilic (CRO) c. Tiafoe



Dodig/Pavic (CRO) c. Bryan/Harrison (USA)

Cilic (CRO) c. Johnson (USA)

Coric (CRO) c. Tiafoe (USA)

Spareggi World Group

ARGENTINA VS COLOMBIA

Estadio Cerrado Doctor Aldo Cantoni, San Juan, Argentina (terra rossa, indoor)

Diego Schwartzman vs Santiago Giraldo



Guido Pella vs Daniel Galan



Maximo Gonzalez/Horacio Zeballos vs Alejandro Gomez/Cristian Rodriguez

Diego Schwartzman vs Daniel Galan

Guido Pella vs Santiago Giraldo

GRAN BRETAGNA VS UZBEKISTAN

Emirates Arena, Glasgow, Gran Bretagna (cemento, indoor)

Dan Evans vs Denis Istomin



Cameron Norrie vs Jurabek Karimov



Dom Inglot/Jamie Murray vs Sanjar Fayziev/Denis Istomin

Cameron Norrie vs Denis Istomin

Dan Evans vs Jurabek Karimov

AUSTRIA VS AUSTRALIA

Messe Congress Graz, Graz, Austria (terra rossa, outdoor)

Dominic Thiem vs Jordan Thompson



Dennis Novak vs Alex De Minaur



Oliver Marach/Jurgen Melzer vs John Peers/Jordan Thompson

Dominic Thiem vs Alex De Minaur

Dennis Novak vs Jordan Thompson

SVIZZERA VS SVEZIA

Swiss Tennis Arena, Biel, Svizzera (cemento, indoor)

Marc-Andrea Huesler vs Markus Eriksson



Henri Laaksonen vs Jonathan Mridha



Antoine Bellier/Luca Margaroli vs Markus Eriksson/Robert Lindstedt

Henri Laaksonen vs Markus Eriksson

Marc-Andrea Huesler vs Jonathan Mridha

SERBIA VS INDIA

Kraljevo Sports Venue, Kraljevo, Serbia (terra rossa, indoor)

Laslo Djere vs Ramkumar Ramanathan



Dusan Lajovic vs Prajnesh Gunneswaran



Nikola Milojevic/Danilo Petrovic vs N. Sriram Balaji/Rohan Bopanna

Dusan Lajovic vs Ramkumar Ramanathan

Laslo Djere vs Prajnesh Gunneswaran

CANADA VS PAESI BASSI

Coca-Cola Coliseum, Toronto, Canada (cemento, indoor)

Milos Raonic vs Thiemo De Bakker



Denis Shapovalov vs Robin Haase



Daniel Nestor/Vasek Pospisil vs Matwe Middelkoop/Jean-Julien Rojer

Milos Raonic vs Robin Haase

Denis Shapovalov vs Thiemo De Bakker

UNGHERIA VS REPUBBLICA CECA

Lurdy Haz, Budapest, Ungheria (terra rossa, outdoor)

Zsombor Piros vs Jiri Vesely



Mate Valkusz vs Lukas Rosol



Gabor Borsos/Peter Nagy vs Roman Jebavy/Adam Pavlasek

Mate Valkusz vs Jiri Vesely

Zsombor Piros vs Lukas Rosol

GIAPPONE VS BOSNIA-ERZEGOVINA

ITC Utsubo Tennis Center, Osaka, Giappone (cemento, outdoor)

Taro Daniel vs Tomislav Brkic



ITF World Group Playoffs T. Daniel T. Daniel 6 6 7 T. Brkic T. Brkic 4 2 6 Vincitore: T. Daniel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 T. Brkic 40-0 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 4-5 → 5-5 T. Brkic 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Daniel 3-4 → 4-4 T. Brkic 15-0 3-3 → 3-4 T. Daniel 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Brkic 1-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Daniel 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 6-2 T. Brkic 40-15 5-1 → 5-2 T. Daniel 15-0 30-0 4-1 → 5-1 T. Daniel 15-0 15-15 40-30 2-1 T. Brkic 30-0 30-15 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-0 → 2-1 T. Daniel 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Brkic 0-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Daniel 15-0 5-4 → 6-4 T. Brkic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 T. Daniel 4-3 → 5-3 T. Brkic 0-15 4-2 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Brkic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Daniel 15-0 40-30 2-1 → 3-1 T. Brkic 15-15 30-15 30-30 2-0 → 2-1 T. Daniel 15-0 1-0 → 2-0 T. Brkic 15-0 15-15 30-40 0-0 → 1-0

Yoshihito Nishioka vs Mirza Basic



ITF World Group Playoffs Y. Nishioka Y. Nishioka 0 6 3 M. Basic • M. Basic 30 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Basic 15-0 30-0 3-0 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Y. Nishioka 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Basic 15-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Basic 15-0 30-0 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Yasutaka Uchiyama/Ben McLachlan vs Mirza Basic/Tomislav Brkic

Taro Daniel vs Mirza Basic

Yoshihito Nishioka vs Tomislav Brkic