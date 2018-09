Patrick Mouratoglou durissimo verso Carlos Ramos: “Sì, ho fatto coaching, ma lo stesso giudice di sedia non ha visto far la stessa cosa a Sascha o Nadal”

Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams è intervenuto sull’accaduto del fattaccio commesso da Serena nella finale degli Us Open ammettendo ad ESPN: “Sì, ho fatto coaching, ma lo stesso giudice di sedia non ha visto far la stessa cosa a Sascha (coach della Osaka) o Nadal, che per le stesse azioni non hanno ricevuto alcun warning”.

Mouratoglou poi su Twitter ha attaccato l’arbitro dell’incontro Carlos Ramos: “La stessa dello show è stata di nuovo l’arbitro. Per la seconda volta in questo Us Open e per la terza volta in finale. Dovrebbe essergli consentito di influenzare i risultati delle partite? Quando decideremo che questo non dovrebbe mai più accadere?”