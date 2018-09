Challenger Shanghai: Il Tabellone Principale. Gaio e Bega si sfideranno all’esordio

Challenger Shanghai CH | Cemento | $75.000

(1) Jung, Jason vs (WC) Hua, Runhao

Qualifier vs Wu, Di

Safiullin, Roman vs Qualifier

Qualifier vs (7) Kecmanovic, Miomir

(3) Ito, Tatsuma vs Kwon, Soonwoo

Bega, Alessandro vs Gaio, Federico

Rodionov, Jurij vs Schnur, Brayden

Kavcic, Blaz vs (6) Peliwo, Filip

(8) Moriya, Hiroki vs Yang, Tsung-Hua

Santillan, Akira vs Ignatik, Uladzimir

Purcell, Max vs Neuchrist, Maximilian

Bublik, Alexander vs (4) Zhang, Ze

(5) Soeda, Go vs (WC) Wu, Yibing

Li, Zhe vs (WC) Zhang, Zhizhen

Qualifier vs Chung, Yunseong

(WC) Te, Rigele vs (2) Lopez Perez, Enrique