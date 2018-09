Us Open: Rafael Nadal con problemi al ginocchio si ritira. Juan Martin Del Potro è in finale

Juan Martin del Potro è il primo finalista degli Us Open, ultima tappa del Grande Slam in corso a New York. L’argentino, testa di serie numero 3, ha approfittato del ritiro del numero 1 del mondo, lo spagnolo Rafa Nadal, quando era avanti per 7-6, 6-2.

Lo spagnolo abbandona sotto di due set per problemi al ginocchio: l’argentino giocherà la sua seconda finale Slam, ancora a Flushing Meadows.

La partita punto per punto