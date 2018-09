Eurosport trasmetterà “My New York Dream”, emozionante documentario dedicato alla vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta

Eurosport, principale emittente sportiva in Europa e “Casa del Tennis”, trasmetterà “My New York Dream”, emozionante documentario dedicato alla vincitrice degli US Open 2015 Flavia Pennetta. Attraverso le sue parole, gli appassionati di questa fantastica disciplina potranno rivivere le gesta che hanno eletto Flavia a Regina del Tennis italiano.

Dal delicato periodo che ha preceduto l’Open degli Stati Uniti, passando per la durissima semifinale contro Simona Halep, per arrivare alla storica finale tutta azzurra con l’amica Roberta Vinci, Eurosport regalerà ai propri abbonati un indimenticabile momento di storia del tennis e dello sport italiano.

A partire da oggi, “My New York Dream” verrà trasmesso sui canali TV Eurosport 1 ed Eurosport 2.

Eurosport anche nel 2018 si conferma “Casa del Tennis” grazie ad una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.