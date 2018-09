Dominic Thiem “si scalda” con la carta igienica

Pensavamo di aver visto tutto? invece, no. Dominic Thiem, numero 9 del mondo, si è scaldato prima della sua (favolosa) partita dei quarti di finale degli US Open con Rafael Nadal con l’aiuto di un rotolo di carta igienica (e più tardi con una bottiglia di bevanda energetica).

Rafa got bageled by someone who warmed up with paper towels and Powerade ? pic.twitter.com/iEoAEOMos2

— Tony (@tjc05) 5 settembre 2018