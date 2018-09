Us Open: Incredibile! Roger Federer già eliminato

È sorprendentemente già finita l’avventura di Roger Federer agli US Open 2018. Negli ottavi di finale il basilese è stato sconfitto dall’australiano John Millman (55) in 3h34′ con il punteggio di 3-6 7-5 7-6 (9/7) 7-6 (7/3). Il rossocrociato ha perso una partita nella quale ha commesso un numero di errori non forzati davvero inusuale per lui, addirittura 76, mostrandosi poco lucido, probabilmente perché a corto di energie.

Dopo aver vinto agevolmente la prima frazione, nella seconda Federer si è portato sul 5-4 40-15 in suo favore, ma non è riuscito a sfruttare i due set ball che si era creato. Nel tie-break del terzo set il 37enne conduceva per 7-6, ma ancora una volta non è stato capace di chiudere il discorso. E anche nel quarto, quando sembrava aver ritrovato il filo del discorso e serviva per il 5-2, Federer ha sbagliato, permettendo così a Millman di rientrare e di imporsi. L’atteso duello con Novak Djokovic (6) nei quarti non avrà dunque purtroppo luogo.

J. Millman vs R. Federer