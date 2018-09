Us Open Junior: Lorenzo Musetti centra il secondo turno

Us Open Juniores

Ottimo esordio per Lorenzo Musetti nel tabellone principale degli Us Open Juniores 2018. Il promettente tennista azzurro, classe 2002, ha sconfitto al primo turno lo statunitense Stefan Dostanic, wild card, col punteggio di 6-4 6-0 in 55 minuti di gioco.

Il giocatore di Massa Carrara è sempre stato in controllo del match. Nel primo parziale, a fare la differenza è stato il break ottenuto da Musetti nel settimo gioco: da questo momento, Dostanic è letteralmente scomparso dai radar, facendosi di fatto asfaltare dall’azzurro che si è qualificato così per il secondo ostacolo dell’ultimo Slam stagionale.

Ad attenderlo, al secondo turno, il vincente della sfida tra il bulgaro Adrian Andreev, settima testa di serie, e il francese Arthur Cazaux.

Lorenzo Carini