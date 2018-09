Challenger Cassis: I risultati con il Live dettagliato delle Qualificazioni. Viola sconfitto al secondo turno

Challenger Cassis CH | Cemento | e64.000 – 2° Turno Quali e TDQ

Court Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Benjamin Bonzi vs Enzo Couacaud



CH Cassis Benjamin Bonzi [4] Benjamin Bonzi [4] 0 2 0 Enzo Couacaud • Enzo Couacaud 0 6 3 Vincitore: E. COUACAUD per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Couacaud 0-3 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Couacaud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 2-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 E. Couacaud 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Daniel Evans vs [WC] Paul Cayre



CH Cassis Daniel Evans [1] Daniel Evans [1] 6 6 Paul Cayre Paul Cayre 1 2 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 P. Cayre 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Cayre 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 P. Cayre 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Cayre 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 P. Cayre 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Cayre 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 P. Cayre 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 D. Evans 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [4] Benjamin Bonzi OR Enzo Couacaud vs Maxime Tchoutakian OR [5] Joao Menezes (non prima ore: 14:30)



CH Cassis Enzo Couacaud Enzo Couacaud 6 6 Joao Magalhaes Hueb de Menezes [5] Joao Magalhaes Hueb de Menezes [5] 2 1 Vincitore: E. COUACAUD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 E. Couacaud 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 E. Couacaud 15-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Couacaud 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Couacaud 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Couacaud 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Couacaud 2-1 → 3-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. [1] Daniel Evans OR [WC] Paul Cayre vs Teymuraz Gabashvili OR [8] Hugo Grenier (non prima ore: 16:00)



CH Cassis Daniel Evans [1] • Daniel Evans [1] 30 2 Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 40 3 Palla break Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 T. Gabashvili 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Evans 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

Court Club House – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maxime Tchoutakian vs [5] Joao Menezes



CH Cassis Maxime Tchoutakian Maxime Tchoutakian 4 7 5 Joao Magalhaes Hueb de Menezes [5] Joao Magalhaes Hueb de Menezes [5] 6 5 7 Vincitore: J. MENEZES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Tchoutakian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Tchoutakian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Tchoutakian 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Tchoutakian 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Tchoutakian 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 M. Tchoutakian 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 M. Tchoutakian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Tchoutakian 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 M. Tchoutakian 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 M. Tchoutakian 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Tchoutakian 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 M. Tchoutakian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Magalhaes Hueb de Menezes 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Tchoutakian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Tchoutakian 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Tchoutakian 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 M. Tchoutakian 0-15 15-15 15-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Magalhaes Hueb de Menezes 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 M. Tchoutakian 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1

2. Jonathan Kanar vs [6] Yannick Jankovits (non prima ore: 12:00)



CH Cassis Jonathan Kanar Jonathan Kanar 7 6 Yannick Jankovits [6] Yannick Jankovits [6] 6 3 Vincitore: J. KANAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Kanar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Jankovits 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Kanar 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Y. Jankovits 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Kanar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Y. Jankovits 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 J. Kanar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Jankovits 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Kanar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Kanar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Jankovits 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Kanar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 Y. Jankovits 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Kanar 0-15 df 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 Y. Jankovits 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Kanar 0-15 df 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 Y. Jankovits 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Kanar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Jankovits 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 J. Kanar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Y. Jankovits 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Teymuraz Gabashvili vs [8] Hugo Grenier



CH Cassis Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 6 6 Hugo Grenier [8] Hugo Grenier [8] 3 2 Vincitore: T. GABASHVILI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Gabashvili 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 H. Grenier 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Grenier 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Gabashvili 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Gabashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 30-0 1-0 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [2] David Guez OR Antoine Escoffier vs Jonathan Kanar OR [6] Yannick Jankovits (non prima ore: 14:30)



CH Cassis Antoine Escoffier • Antoine Escoffier 0 4 Jonathan Kanar Jonathan Kanar 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Escoffier 4-3 J. Kanar 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Kanar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Escoffier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Kanar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Kanar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

5. [3] Matteo Viola OR Tak Khunn Wang vs [WC] Thomas Laurent OR [7] Andres Artunedo Martinavarro (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] David Guez vs Antoine Escoffier



CH Cassis David Guez [2] David Guez [2] 7 2 3 Antoine Escoffier Antoine Escoffier 5 6 6 Vincitore: A. ESCOFFIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Guez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Guez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Guez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Guez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Guez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-5 → 2-6 D. Guez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 A. Escoffier 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Guez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Guez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Guez 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 D. Guez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Escoffier 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Guez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 D. Guez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Escoffier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Guez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Guez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Guez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. [WC] Thomas Laurent vs [7] Andres Artunedo Martinavarro



CH Cassis Thomas Laurent Thomas Laurent 6 6 1 Andres Artunedo Martinavarr [7] Andres Artunedo Martinavarr [7] 4 7 6 Vincitore: A. ARTUNEDO MARTINAV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Artunedo Martinavarr 15-0 ace 40-0 ace 1-4 T. Laurent 0-15 0-30 1-3 → 1-4 A. Artunedo Martinavarr 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Laurent 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Artunedo Martinavarr 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Laurent 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Matteo Viola vs Tak Khunn Wang