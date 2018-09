Us Open: Sara sfida ai quarti tra Rafael Nadal e Dominic Thiem

Us Open 2018

Nei quarti degli US Open andrà in scena la rivincita della finale del Roland Garros di quest’anno. Nella parte alta del tabellone si affronteranno infatti Rafael Nadal (ATP 1) e Dominic Thiem (9), che hanno rispettivamente estromesso il georgiano Nikoloz Basilashvili (37) per 6-3 6-3 6-7 (6/8) 6-4 e il finalista a Wimbledon e a Flushing Meadows (proprio 12 mesi fa) Kevin Anderson (5) con il risultato di 7-5 6-2 7-6 (7/2).