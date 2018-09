Us Open Junior: Passaro e Arnaldi sconfitti all’esordio nelle qualificazioni

Us Open Junior

Esordio nelle qualificazioni degli Us Open Juniores 2018 con un giorno di ritardo sulla tabella di marcia per Francesco Passaro e Matteo Arnaldi, i cui incontri inizialmente programmati per la giornata di venerdì sono stati spostati al sabato a causa del maltempo.

I due azzurri hanno cominciato col piede giusto le rispettive partite, vincendo entrambi il primo parziale per 6-1. Alla distanza, però, è venuta fuori la maggior esperienza sul “veloce” da parte dei loro avversari che si sono imposti in tre set: Passaro ha ceduto il passo al britannico Fearnley col punteggio di 1-6 6-3 6-2, mentre Arnaldi è stato sconfitto dallo statunitense Bernard per 1-6 6-3 6-4.

RISULTATI ITALIANI:

Jakub FEARNLEY (GBR) [8] b. Francesco PASSARO (ITA) 1-6 6-3 6-2

Alexander BERNARD (USA) [WC] b. Matteo ARNALDI (ITA) [10] 1-6 6-3 6-4