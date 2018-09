Us Open: Roger Federer sfida le leggi della fisica con questo punto (VIDEO)

Nel match clou della giornata di ieri degli Us Open contro Nick Kyrgios, Roger Federer ha messo a segno un punto di rara bellezza: in recupero in seguito ad un dropshot, Roger conquista il punto con una prodezza che fa passare la palla al lato della rete. Kyrgios si mostra “scioccato” mentre l’elvetico riceve gli applausi del pubblico.

Il punto di Roger