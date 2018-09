Challenger Siviglia: Tabellone principale. Quattro azzurri ai nastri di partenza. Derby tra Giustino e Gaio al primo turno

Main Drar Challenger Siviglia | Terra | e64.000

(1) Sousa, Pedro vs Martinez, Pedro

Qualifier vs De Schepper, Kenny

Qualifier vs (WC) Barranco Cosano, Javier

Pavlasek, Adam vs (5) Ruud, Casper

(4) Trungelliti, Marco vs (WC) Kuhn, Nicola

Pavic, Ante vs Brkic, Tomislav

Giustino, Lorenzo vs Gaio, Federico

Gutierrez-Ferrol, Sergio vs (7) Martin, Andrej

(8) Lopez Perez, Enrique vs Krstin, Pedja

Ojeda Lara, Ricardo vs Safwat, Mohamed

(WC) Davidovich Fokina, Alejandro vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs (3) Ramanathan, Ramkumar

(6) Gimeno-Traver, Daniel vs Qualifier

Nedelko, Ivan vs Majchrzak, Kamil

(SE) Arguello, Facundo vs (WC) Cachin, Pedro

Donati, Matteo vs (2) Maden, Yannick