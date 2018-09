Il 5 settembre Francesca Schiavone darà un annuncio importante. Comunicherà il suo ritiro? (video)

Sul proprio account Twitter, Francesca Schiavone ha postato un video in più lingue nel quale dà appuntamento a tutti online il 5 settembre: a New York darà un annuncio importante. Probabilmente, come si era già ventilato da molto tempo, l’azzurra comunicherà il proprio ritiro.

Francesca Schiavone, classe 1980, ha vinto il Roland Garros nel 2010 e nell’anno successivo ha raggiunto la finale, mentre all’attivo ha otto titoli WTA. Inoltre nel suo palmarès figurano anche tre successi in Federation Cup (2006, 2009, 2010). Il suo best ranking è la quarta posizione mondiale, fatto registrato nel gennaio del 2011.

Il video di Francesca Schiavone

Il tweet