Us Open: L’arbitro rincuora Kyrgios. Possibile sanzione? (VIDEO)

Sul 64 5-2 in favore di Herbert nel secondo turno degli Us Open, Nick Kyrgios è stato aiutato dal Giudice di Sedia che ha rincuorato il 23enne di Canberra apatico e con evidenti segni di frustrazione per i tanti errori che stava commettendo.

Mohamed Lahyani è sceso dalla sua postazione per incoraggiare Kyrgios: “Voglio aiutarti. Io vedo le tue partite e tu sei qualcosa di formidabile per questo sport. Ora quello in campo non sei tu, lo so”, parole che hanno contribuito a dare la giusta scossa allo scostante Nick.

La USTA sta verificando se la condotta del 50enne arbitro svedese è stata o meno corretta.

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani. A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match. Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 30 agosto 2018