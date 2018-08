Us Open: Fabio Fognini eliminato al secondo turno

Us Open 2018

2° Turno – Italiani

Court 5 – Ore: 18:00

F. Fognini vs J. Millman



Slam Us Open F. Fognini [14] F. Fognini [14] 1 6 4 1 J. Millman J. Millman 6 4 6 6 Vincitore: J. Millman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 J. Millman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Millman 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Fognini 1-1 J. Millman 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-4 → 0-5 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

14. Singles ranking 55.

24. 5. 1987 Birthdate 14. 6. 1989

right Plays right