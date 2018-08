Roger Federer: “La Coppa Davis non può trasformarsi in una Coppa Piqué”

Negli ultimi giorni sta facendo discutere la riforma annunciata dall’International Tennis Federation, che prevede la scomparsa della tradizionale Coppa Davis a fronte di un’innovativa competizione a squadre che, a partire dal 2019, andrà a svolgersi nel corso di una sola settimana.

Tra i tanti giocatori che si sono espressi sull’argomento, vi è anche Roger Federer, che in occasione degli Us Open 2018 ha trovato comunque modo di parlare del nuovo torneo: “La Coppa Davis necessitava di alcune riforme regolamentari, ma non può trasformarsi in una Coppa Piqué“.

L’elvetico ha utilizzato il termine “Coppa Piqué” proprio dal nome di Gerard Piqué, calciatore del Barcellona che guida la compagnia Kosmos che ha avuto una certa importanza nei cambiamenti posti dall’ITF.

“Le prossime settimane potrebbero rivelarsi molto interessanti. Ho parlato con Piqué, ma ammetto che è strano vedere un calciatore intromettersi in uno sport che non gli riguarda“, ha concluso Federer, il quale ha inoltre riconosciuto come potrebbe esserci una sorta di conflitto di interessi con la Laver Cup, che ogni anno mette di fronte tennisti europei a giocatori provenienti dal resto del mondo.

Lorenzo Carini