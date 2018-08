Us Open: LIVE i risultati con il Live dettagliato del Day 3. Bene Nadal. Murray eliminato. Ok Wawrinka. Avanza la Stephens, fuori la Muguruza

Stan Wawrinka (ATP 101) si è qualificato per il terzo turno degli US Open. Dopo aver eliminato Grigor Dimitrov (8) all’esordio, il vodese ha superato in quattro set, con i parziali di 7-6 (7/5) 4-6 6-3 7-5, il francese Ugo Humbert (139). Prossimo avversario sarà il canadese Milos Raonic (24), che in carriera ha sconfitto quattro volte nei cinque incontri fin qui disputati.

Dopo due set molto combattuti ed equilibrati, nel terzo il romando è riuscito a inanellare quattro game consecutivi che gli hanno permesso di ritrovare il meritato vantaggio. Nel quarto ed ultimo set però, Stan the Man ha dovutato faticare più del previsto per avere la meglio sul transalpino, il quale con molta caparbietà – e diverse imprecisioni del rossocrociato – è stato capace di portare la contesa fino al 12o game.

L’ultima sconfitta a Flushing Meadows del 33enne elvetico risale al 2015, in quell’occasione a batterlo al penultimo atto del torneo americano fu Roger Federer.

Us Open – 2° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Stephens vs A. Kalinina



Slam Us Open S. Stephens [3] S. Stephens [3] 4 7 6 A. Kalinina A. Kalinina 6 5 2 Vincitore: S. Stephens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Kalinina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinina 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Stephens 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Kalinina 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Kalinina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Stephens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Kalinina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 A. Kalinina 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 3-1 A. Kalinina 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Stephens 15-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 3-4 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Kalinina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Stephens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Murray vs F. Verdasco



Slam Us Open A. Murray A. Murray 5 6 4 4 F. Verdasco [31] F. Verdasco [31] 7 2 6 6 Vincitore: F. Verdasco Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Murray 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 A. Murray 0-15 0-30 0-40 0-30 15-40 df 1-3 → 1-4 F. Verdasco 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Verdasco 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace df A-40 ace 40-40 ace df A-40 ace 5-4 → 5-5 A. Murray 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-3 → 4-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-2 → 4-3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs C. Witthoeft



Slam Us Open S. Williams [17] S. Williams [17] 6 6 C. Witthoeft C. Witthoeft 2 2 Vincitore: S. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Witthoeft 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 S. Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 5-2 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Williams 0-15 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 C. Witthoeft 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 S. Williams 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Williams 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Williams 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 4-2 → 5-2 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Williams 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 S. Williams 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R. Nadal vs V. Pospisil



Slam Us Open R. Nadal [1] R. Nadal [1] 6 6 6 V. Pospisil V. Pospisil 3 4 2 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 V. Pospisil 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 df 2-3 → 2-4 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Maria vs E. Svitolina



Slam Us Open T. Maria T. Maria 2 3 E. Svitolina [7] E. Svitolina [7] 6 6 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 T. Maria 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 E. Svitolina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-3 → 2-3 E. Svitolina 0-15 0-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Maria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 T. Maria 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-30 1-3 → 2-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 T. Maria 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

C. Giorgi vs V. Williams



Slam Us Open C. Giorgi C. Giorgi 4 5 V. Williams [16] V. Williams [16] 6 7 Vincitore: V. Williams Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 V. Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 V. Williams 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 2-1 → 3-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 V. Williams 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 V. Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 3-5 V. Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 V. Williams 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 V. Williams 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Del Potro vs D. Kudla



Slam Us Open J. Del Potro [3] J. Del Potro [3] 6 6 7 D. Kudla D. Kudla 3 1 6 Vincitore: J. Del Potro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6*-3 6-6 → 7-6 J. Del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Del Potro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 J. Del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 D. Kudla 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Kudla 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 J. Del Potro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 J. Del Potro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 D. Kudla 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 5-0 → 5-1 J. Del Potro 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-0 → 5-0 D. Kudla 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 4-0 J. Del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 J. Del Potro 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Kudla 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 J. Del Potro 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Del Potro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 1-0 → 2-0 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

J. Sock vs N. Basilashvili



Slam Us Open J. Sock [18] J. Sock [18] 6 3 2 6 N. Basilashvili N. Basilashvili 4 6 6 7 Vincitore: N. Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 J. Sock 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 J. Sock 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Sock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Sock 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sock 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

G. Muguruza vs K. Muchova



Slam Us Open G. Muguruza [12] G. Muguruza [12] 6 4 4 K. Muchova K. Muchova 3 6 6 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 G. Muguruza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 G. Muguruza 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 K. Muchova 0-15 0-30 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-3 → 1-4 G. Muguruza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 G. Muguruza 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Muchova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Grandstand – Ore: 17:00

U. Humbert vs S. Wawrinka



Slam Us Open U. Humbert U. Humbert 6 6 3 5 S. Wawrinka S. Wawrinka 7 4 6 7 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 5-7 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 U. Humbert 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 U. Humbert 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 15-15 1-3 → 2-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

J. Goerges vs E. Makarova



Slam Us Open J. Goerges [9] J. Goerges [9] 6 3 E. Makarova E. Makarova 7 6 Vincitore: E. Makarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Makarova 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 2*-6 df 3-6* 4-6* 5*-6 df 6*-6 6-7* 7-7* df 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 10-11* 6-6 → 6-7 E. Makarova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 E. Makarova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Goerges 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Makarova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Goerges 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Isner vs N. Jarry



Slam Us Open J. Isner [11] J. Isner [11] 6 6 3 7 6 N. Jarry N. Jarry 7 4 6 6 4 Vincitore: J. Isner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-3 → 4-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 J. Isner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Isner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 df 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Isner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* ace 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 1*-2 ace 3-3* 3*-4 ace 4*-4 4-5* 4-6* 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 ace 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Jarry 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

M. Sakkari vs S. Kenin



Slam Us Open M. Sakkari [32] M. Sakkari [32] 6 1 4 S. Kenin S. Kenin 4 6 6 Vincitore: S. Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 1-2 → 1-3 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Sakkari 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-4 → 1-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-3 → 0-4 M. Sakkari 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 S. Kenin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 4-2 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Sakkari 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-0 → 3-0 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Court 17 – Ore: 17:00

V. Azarenka vs D. Gavrilova



Slam Us Open V. Azarenka V. Azarenka 6 6 D. Gavrilova [25] D. Gavrilova [25] 1 2 Vincitore: V. Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 3-2 → 4-2 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 4-1 V. Azarenka 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 3-1 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

D. Thiem vs S. Johnson



Slam Us Open D. Thiem [9] D. Thiem [9] 6 6 5 6 6 S. Johnson S. Johnson 7 3 7 4 1 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 S. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 D. Thiem 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 S. Johnson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 D. Thiem 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Johnson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 ace 30-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Johnson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 S. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0*-2 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

J. Chardy vs K. Anderson



Slam Us Open J. Chardy J. Chardy 2 4 4 K. Anderson [5] K. Anderson [5] 6 6 6 Vincitore: K. Anderson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 4-5 → 4-6 J. Chardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Anderson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 K. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 K. Anderson 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 J. Chardy 0-15 df 0-30 15-30 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Chardy 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 J. Chardy 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 K. Anderson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Chardy 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

L. Safarova vs A. Barty



Slam Us Open L. Safarova L. Safarova 5 3 A. Barty [18] A. Barty [18] 7 6 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Barty 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Barty 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Safarova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 L. Safarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Barty 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Safarova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Barty 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 17:00

B. Strycova vs L. Arruabarrena



Slam Us Open B. Strycova [23] B. Strycova [23] 6 6 L. Arruabarrena L. Arruabarrena 0 1 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Arruabarrena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

M. Raonic vs G. Simon



Slam Us Open M. Raonic [25] M. Raonic [25] 6 6 6 G. Simon G. Simon 3 4 4 Vincitore: M. Raonic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 M. Raonic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 3-2 → 4-2 G. Simon 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 30-0 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 6-4 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Simon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 2-3 → 3-3 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Raonic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 G. Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 15-0 0-0 → 1-0

A. Bogdan vs Ka. Pliskova



Slam Us Open A. Bogdan A. Bogdan 2 3 Ka. Pliskova [8] Ka. Pliskova [8] 6 6 Vincitore: Ka. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Ka. Pliskova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Ka. Pliskova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 Ka. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df 1-0 → 2-0 A. Bogdan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ka. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-5 → 2-6 A. Bogdan 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Ka. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 A. Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 Ka. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bogdan 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ka. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bogdan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

D. Shapovalov vs A. Seppi



Slam Us Open D. Shapovalov [28] D. Shapovalov [28] 6 4 5 7 6 A. Seppi A. Seppi 4 6 7 6 4 Vincitore: D. Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-2 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 6-6 → 7-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 df ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-6 → 5-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace ace A-40 ace ace 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 17:00

D. Medvedev vs S. Tsitsipas



Slam Us Open D. Medvedev D. Medvedev 6 6 4 6 S. Tsitsipas [15] S. Tsitsipas [15] 4 3 6 3 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 3-1 → 4-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-0 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Q. Wang vs I. Begu



Slam Us Open Q. Wang Q. Wang 6 6 I. Begu I. Begu 3 1 Vincitore: Q. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Q. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 4-0 → 5-0 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 3-0 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

C. Norrie vs D. Lajovic



Slam Us Open C. Norrie C. Norrie 2 6 4 4 D. Lajovic D. Lajovic 6 2 6 6 Vincitore: D. Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Lajovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-15 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 30-30 A-40 2-4 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Lajovic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 C. Norrie 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 D. Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

V. King vs R. Peterson



Slam Us Open V. King V. King 5 1 R. Peterson R. Peterson 7 6 Vincitore: R. Peterson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 V. King 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 V. King 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Peterson 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 V. King 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Peterson 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. King 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 V. King 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 V. King 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 R. Peterson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. King 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 V. King 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. King 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 17:00

V. Lapko vs E. Mertens



Slam Us Open V. Lapko V. Lapko 2 0 E. Mertens [15] E. Mertens [15] 6 6 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 V. Lapko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 V. Lapko 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 E. Mertens 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 V. Lapko 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Lapko 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 2-5 → 2-6 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 V. Lapko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 V. Lapko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-2 → 1-2 V. Lapko 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

C. Liu vs A. Sevastova



Slam Us Open C. Liu C. Liu 3 1 A. Sevastova [19] A. Sevastova [19] 6 6 Vincitore: A. Sevastova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Sevastova 2-4 C. Liu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-30 30-30 1-4 → 2-4 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 C. Liu 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 C. Liu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Liu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Liu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

T. Fritz vs J. Kubler



Slam Us Open T. Fritz T. Fritz 30 6 3 6 0 J. Kubler • J. Kubler 0 3 6 3 0 Vincitore: T. Fritz per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 J. Kubler 0-15 0-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Kubler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Kubler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 2-0 → 2-1 J. Kubler 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

G. Pella vs P. Lorenzi



Slam Us Open G. Pella G. Pella 7 6 6 P. Lorenzi P. Lorenzi 5 0 2 Vincitore: G. Pella Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Pella 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 G. Pella 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-0 → 6-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-0 → 5-0 G. Pella 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 4-0 P. Lorenzi 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Pella 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Pella 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 6-5 G. Pella 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Pella 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 G. Pella 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 G. Pella 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Pella 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 17:00

J. Erlich / A. Qureshi vs A. Krajicek / T. Sandgren



Slam Us Open J. Erlich / A. Qureshi • J. Erlich / A. Qureshi 3 4 0 A. Krajicek / T. Sandgren A. Krajicek / T. Sandgren 6 6 0 Vincitore: A. Krajicek T. Sandgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Erlich / A. Qureshi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Erlich / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Erlich / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Krajicek / T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Erlich / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Erlich / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Erlich / A. Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Erlich / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Erlich / A. Qureshi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Krajicek / T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Erlich / A. Qureshi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Erlich / A. Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Krajicek / T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Erlich / A. Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

J. Brady / A. Muhammad vs N. Melichar / K. Peschke



Slam Us Open J. Brady / A. Muhammad J. Brady / A. Muhammad 6 6 7 N. Melichar / K. Peschke [8] N. Melichar / K. Peschke [8] 7 3 5 Vincitore: J. Brady A. Muhammad Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 N. Melichar / K. Peschke 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Brady / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Brady / A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Brady / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 J. Brady / A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Brady / A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 2-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Brady / A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 N. Melichar / K. Peschke 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Melichar / K. Peschke 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Brady / A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 N. Melichar / K. Peschke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Melichar / K. Peschke 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 J. Brady / A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 N. Melichar / K. Peschke 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Brady / A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

P. Herbert / N. Mahut vs N. Monroe / J. Smith



Slam Us Open P. Herbert / N. Mahut [9] P. Herbert / N. Mahut [9] 6 3 7 N. Monroe / J. Smith N. Monroe / J. Smith 3 6 6 Vincitore: P. Herbert N. Mahut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 N. Monroe / J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Monroe / J. Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Monroe / J. Smith 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 N. Monroe / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Monroe / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 N. Monroe / J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Monroe / J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Herbert / N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Monroe / J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Monroe / J. Smith 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Monroe / J. Smith 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 P. Herbert / N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Monroe / J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Herbert / N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

S. Bolelli / F. Fognini vs K. Krawietz / M. Marterer



Slam Us Open S. Bolelli / F. Fognini S. Bolelli / F. Fognini 6 3 6 K. Krawietz / M. Marterer K. Krawietz / M. Marterer 4 6 3 Vincitore: S. Bolelli F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Krawietz / M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 17:00

L. Kerkhove / L. Marozava vs A. Rosolska / A. Spears



Slam Us Open L. Kerkhove / L. Marozava • L. Kerkhove / L. Marozava 6 6 0 A. Rosolska / A. Spears [12] A. Rosolska / A. Spears [12] 4 4 0 Vincitore: L. Kerkhove L. Marozava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Kerkhove / L. Marozava 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 15-30 0-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Rosolska / A. Spears 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 15-15 15-40 2-2 → 3-2 L. Kerkhove / L. Marozava 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Kerkhove / L. Marozava 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rosolska / A. Spears 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Eubanks / D. Young vs R. Haase / M. Middelkoop



Slam Us Open C. Eubanks / D. Young C. Eubanks / D. Young 2 6 6 R. Haase / M. Middelkoop [14] R. Haase / M. Middelkoop [14] 6 4 7 Vincitore: R. Haase M. Middelkoop Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Eubanks / D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Eubanks / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Haase / M. Middelkoop 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Eubanks / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Haase / M. Middelkoop 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Eubanks / D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Eubanks / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Eubanks / D. Young 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Haase / M. Middelkoop 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Eubanks / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Riske / T. Townsend vs H. Chan / Z. Yang



Slam Us Open A. Riske / T. Townsend A. Riske / T. Townsend 6 2 H. Chan / Z. Yang [10] H. Chan / Z. Yang [10] 7 6 Vincitore: H. Chan Z. Yang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Riske / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Riske / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Riske / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Riske / T. Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Riske / T. Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Riske / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 H. Chan / Z. Yang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Riske / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Riske / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Riske / T. Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 H. Chan / Z. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Riske / T. Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 H. Chan / Z. Yang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

N. Kichenok / An. Rodionova vs M. Linette / A. Tomljanovic



Slam Us Open N. Kichenok / An. Rodionova • N. Kichenok / An. Rodionova 2 1 0 M. Linette / A. Tomljanovic M. Linette / A. Tomljanovic 6 6 0 Vincitore: M. Linette A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Kichenok / An. Rodionova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Linette / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 M. Linette / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Linette / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Kichenok / An. Rodionova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Linette / A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Kichenok / An. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

B. Klahn / D. Nestor vs C. Harrison / R. Harrison



Slam Us Open B. Klahn / D. Nestor B. Klahn / D. Nestor 3 3 C. Harrison / R. Harrison C. Harrison / R. Harrison 6 6 Vincitore: C. Harrison R. Harrison Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Klahn / D. Nestor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 C. Harrison / R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Klahn / D. Nestor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 C. Harrison / R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Klahn / D. Nestor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 C. Harrison / R. Harrison 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 B. Klahn / D. Nestor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Harrison / R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Klahn / D. Nestor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Harrison / R. Harrison 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 B. Klahn / D. Nestor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 C. Harrison / R. Harrison 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 B. Klahn / D. Nestor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Harrison / R. Harrison 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Klahn / D. Nestor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 C. Harrison / R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Klahn / D. Nestor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Harrison / R. Harrison 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 17:00

C. McNally / W. Osuigwe vs M. Adamczak / D. Krawczyk



Slam Us Open C. McNally / W. Osuigwe C. McNally / W. Osuigwe 1 6 2 M. Adamczak / D. Krawczyk M. Adamczak / D. Krawczyk 6 3 6 Vincitore: M. Adamczak D. Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Adamczak / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 C. McNally / W. Osuigwe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. McNally / W. Osuigwe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. McNally / W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Adamczak / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. McNally / W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Adamczak / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. McNally / W. Osuigwe 15-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 C. McNally / W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 M. Adamczak / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. McNally / W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. McNally / W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. McNally / W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 M. Adamczak / D. Krawczyk 15-0 15-15 40-15 1-4 → 1-5 C. McNally / W. Osuigwe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 C. McNally / W. Osuigwe 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Adamczak / D. Krawczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. McNally / W. Osuigwe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

D. Jakupovic / I. Khromacheva vs A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja



Slam Us Open D. Jakupovic / I. Khromacheva • D. Jakupovic / I. Khromacheva 6 6 0 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 4 0 0 Vincitore: D. Jakupovic I. Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Jakupovic / I. Khromacheva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Jakupovic / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 D. Jakupovic / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 D. Jakupovic / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Jakupovic / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 D. Jakupovic / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 D. Jakupovic / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Jakupovic / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Jakupovic / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M. Demoliner / S. Gonzalez vs H. Nys / B. Paire



Slam Us Open M. Demoliner / S. Gonzalez • M. Demoliner / S. Gonzalez 7 7 0 H. Nys / B. Paire H. Nys / B. Paire 5 6 0 Vincitore: M. Demoliner S. Gonzalez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Nys / B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 H. Nys / B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 H. Nys / B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Demoliner / S. Gonzalez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Nys / B. Paire 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Demoliner / S. Gonzalez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Kanepi vs J. Teichmann



Slam Us Open K. Kanepi • K. Kanepi 6 6 0 J. Teichmann J. Teichmann 4 3 0 Vincitore: K. Kanepi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Kanepi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 K. Kanepi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Kanepi 0-15 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Kanepi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Kanepi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Kanepi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 17:00

R. Arneodo / L. Bambridge vs I. Dodig / M. Granollers



Slam Us Open R. Arneodo / L. Bambridge R. Arneodo / L. Bambridge 3 7 4 I. Dodig / M. Granollers [11] I. Dodig / M. Granollers [11] 6 6 6 Vincitore: I. Dodig M. Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Arneodo / L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 0*-1 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Arneodo / L. Bambridge 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Arneodo / L. Bambridge 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Dodig / M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Arneodo / L. Bambridge 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 I. Dodig / M. Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Arneodo / L. Bambridge 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Arneodo / L. Bambridge 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 I. Dodig / M. Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Arneodo / L. Bambridge 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

E. Hozumi / V. Kudermetova vs S. Stosur / S. Zhang



Slam Us Open E. Hozumi / V. Kudermetova E. Hozumi / V. Kudermetova 2 6 2 S. Stosur / S. Zhang S. Stosur / S. Zhang 6 4 6 Vincitore: S. Stosur S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Hozumi / V. Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 E. Hozumi / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Hozumi / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Stosur / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Hozumi / V. Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Hozumi / V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 S. Stosur / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 E. Hozumi / V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Stosur / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Krajinovic / V. Troicki vs M. Ebden / J. Withrow



Slam Us Open F. Krajinovic / V. Troicki F. Krajinovic / V. Troicki 3 2 M. Ebden / J. Withrow M. Ebden / J. Withrow 6 6 Vincitore: M. Ebden J. Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ebden / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 F. Krajinovic / V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Ebden / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Krajinovic / V. Troicki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Ebden / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Krajinovic / V. Troicki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Ebden / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Krajinovic / V. Troicki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ebden / J. Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Krajinovic / V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Ebden / J. Withrow 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Krajinovic / V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Ebden / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Krajinovic / V. Troicki 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Ebden / J. Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Krajinovic / V. Troicki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Ebden / J. Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Albot / M. Jaziri vs K. Skupski / N. Skupski



Slam Us Open R. Albot / M. Jaziri • R. Albot / M. Jaziri 7 7 0 K. Skupski / N. Skupski K. Skupski / N. Skupski 6 6 0 Vincitore: R. Albot M. Jaziri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Albot / M. Jaziri 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Albot / M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Skupski / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Albot / M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Albot / M. Jaziri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 R. Albot / M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Albot / M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 30-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Skupski / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Albot / M. Jaziri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 K. Skupski / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 R. Albot / M. Jaziri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Albot / M. Jaziri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Skupski / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 17:00

R. Klaasen / M. Venus vs L. Lacko / J. Millman



Slam Us Open R. Klaasen / M. Venus [8] • R. Klaasen / M. Venus [8] 6 6 0 L. Lacko / J. Millman L. Lacko / J. Millman 2 2 0 Vincitore: R. Klaasen M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Klaasen / M. Venus 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Lacko / J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Klaasen / M. Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 L. Lacko / J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Lacko / J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Lacko / J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 L. Lacko / J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 R. Klaasen / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Lacko / J. Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Klaasen / M. Venus 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Lacko / J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 R. Klaasen / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Lacko / J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Daniell / W. Koolhof vs M. Mirnyi / P. Oswald



Slam Us Open M. Daniell / W. Koolhof • M. Daniell / W. Koolhof 6 7 0 M. Mirnyi / P. Oswald M. Mirnyi / P. Oswald 3 6 0 Vincitore: M. Daniell W. Koolhof Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Daniell / W. Koolhof 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 M. Daniell / W. Koolhof 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Daniell / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Daniell / W. Koolhof 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Mirnyi / P. Oswald 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Mirnyi / P. Oswald 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Daniell / W. Koolhof 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

K. Flipkens / A. Van Uytvanck vs T. Babos / K. Mladenovic



Slam Us Open K. Flipkens / A. Van Uytvanck • K. Flipkens / A. Van Uytvanck 4 5 0 T. Babos / K. Mladenovic [2] T. Babos / K. Mladenovic [2] 6 7 0 Vincitore: T. Babos K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Babos / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Babos / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Flipkens / A. Van Uytvanck 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Cirstea / S. Sorribes Tormo vs L. Kichenok / L. Siegemund



Slam Us Open S. Cirstea / S. Sorribes Tormo • S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 6 2 0 L. Kichenok / L. Siegemund L. Kichenok / L. Siegemund 7 6 0 Vincitore: L. Kichenok L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 15-15 1-4 → 2-4 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 L. Kichenok / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Kichenok / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Cirstea / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Kichenok / L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 17:00

B. Coric vs R. Carballes Baena



Slam Us Open B. Coric [20] • B. Coric [20] 7 6 6 0 R. Carballes Baena R. Carballes Baena 6 2 3 0 Vincitore: B. Coric Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 B. Coric 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 R. Carballes Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

F. Lopez / M. Lopez vs P. Kypson / D. Thomas



Slam Us Open F. Lopez / M. Lopez [10] F. Lopez / M. Lopez [10] 4 6 6 P. Kypson / D. Thomas P. Kypson / D. Thomas 6 2 4 Vincitore: F. Lopez M. Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Kypson / D. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 P. Kypson / D. Thomas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Kypson / D. Thomas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Lopez / M. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 P. Kypson / D. Thomas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 P. Kypson / D. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 P. Kypson / D. Thomas 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 P. Kypson / D. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 P. Kypson / D. Thomas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Kypson / D. Thomas 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Lopez / M. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Kypson / D. Thomas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Kypson / D. Thomas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 P. Kypson / D. Thomas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Lopez / M. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Kypson / D. Thomas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Lopez / M. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Kypson / D. Thomas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

C. Dolehide / C. McHale vs V. Lepchenko / B. Pera



Slam Us Open C. Dolehide / C. McHale • C. Dolehide / C. McHale 6 6 0 V. Lepchenko / B. Pera V. Lepchenko / B. Pera 2 1 0 Vincitore: C. Dolehide C. McHale Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Dolehide / C. McHale 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Dolehide / C. McHale 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 V. Lepchenko / B. Pera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 C. Dolehide / C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 V. Lepchenko / B. Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Dolehide / C. McHale 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Lepchenko / B. Pera 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 C. Dolehide / C. McHale 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Lepchenko / B. Pera 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 C. Dolehide / C. McHale 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 V. Lepchenko / B. Pera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Dolehide / C. McHale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 V. Lepchenko / B. Pera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Dolehide / C. McHale 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Lepchenko / B. Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Dolehide / C. McHale 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Atawo / A. Groenefeld vs M. Krajicek / P. Parmentier



Slam Us Open R. Atawo / A. Groenefeld [14] • R. Atawo / A. Groenefeld [14] 7 6 0 M. Krajicek / P. Parmentier M. Krajicek / P. Parmentier 6 4 0 Vincitore: R. Atawo A. Groenefeld Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Atawo / A. Groenefeld 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Krajicek / P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Atawo / A. Groenefeld 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Krajicek / P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Atawo / A. Groenefeld 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Krajicek / P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Atawo / A. Groenefeld 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 2-0 → 2-1 M. Krajicek / P. Parmentier 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 R. Atawo / A. Groenefeld 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 17:00

N. Hibino / O. Kalashnikova vs B. Bencic / K. Kozlova



Slam Us Open N. Hibino / O. Kalashnikova N. Hibino / O. Kalashnikova 6 4 7 B. Bencic / K. Kozlova B. Bencic / K. Kozlova 4 6 6 Vincitore: N. Hibino O. Kalashnikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Hibino / O. Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Hibino / O. Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 15-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Hibino / O. Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 N. Hibino / O. Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Hibino / O. Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 B. Bencic / K. Kozlova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Hibino / O. Kalashnikova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 B. Bencic / K. Kozlova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Hibino / O. Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

P. Gojowczyk / P. Raja vs N. Mektic / J. Melzer



Slam Us Open P. Gojowczyk / P. Raja • P. Gojowczyk / P. Raja 6 4 0 N. Mektic / J. Melzer N. Mektic / J. Melzer 7 6 0 Vincitore: N. Mektic J. Melzer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Gojowczyk / P. Raja 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 4-5 → 4-6 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Gojowczyk / P. Raja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Mektic / J. Melzer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Gojowczyk / P. Raja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Gojowczyk / P. Raja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Mektic / J. Melzer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 30-15 30-40 2-2 → 3-2 P. Gojowczyk / P. Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Mektic / J. Melzer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk / P. Raja 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Mektic / J. Melzer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs M. Baghdatis / M. Zverev



Slam Us Open R. Bopanna / E. Roger-Vasselin [15] R. Bopanna / E. Roger-Vasselin [15] 4 6 6 M. Baghdatis / M. Zverev M. Baghdatis / M. Zverev 6 3 4 Vincitore: R. Bopanna E. Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 15-0 4-3 → 5-3 M. Baghdatis / M. Zverev 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Baghdatis / M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Baghdatis / M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Baghdatis / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Baghdatis / M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Baghdatis / M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / M. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bopanna / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

L. Sonego vs K. Khachanov



Slam Us Open L. Sonego • L. Sonego 5 3 3 0 K. Khachanov [27] K. Khachanov [27] 7 6 6 0 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 L. Sonego 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 17:00

S. Aoyama / Y. Duan vs A. Sasnovich / G. Voskoboeva



Slam Us Open S. Aoyama / Y. Duan • S. Aoyama / Y. Duan 6 6 0 A. Sasnovich / G. Voskoboeva A. Sasnovich / G. Voskoboeva 3 1 0 Vincitore: S. Aoyama Y. Duan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Aoyama / Y. Duan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 S. Aoyama / Y. Duan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 S. Aoyama / Y. Duan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Aoyama / Y. Duan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Aoyama / Y. Duan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Aoyama / Y. Duan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Aoyama / Y. Duan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Aoyama / Y. Duan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Sasnovich / G. Voskoboeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Aoyama / Y. Duan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

P. Petzschner / T. Puetz vs J. Eysseric / M. Fucsovics



Slam Us Open P. Petzschner / T. Puetz • P. Petzschner / T. Puetz 6 6 0 J. Eysseric / M. Fucsovics J. Eysseric / M. Fucsovics 1 2 0 Vincitore: P. Petzschner T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 P. Petzschner / T. Puetz 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Eysseric / M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Eysseric / M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 P. Petzschner / T. Puetz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Eysseric / M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Eysseric / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Petzschner / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 J. Eysseric / M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 P. Petzschner / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Eysseric / M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 P. Petzschner / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Eysseric / M. Fucsovics 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Petzschner / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Bacsinszky / V. Zvonareva vs I. Bara / A. Cornet



Slam Us Open T. Bacsinszky / V. Zvonareva T. Bacsinszky / V. Zvonareva 1 6 6 I. Bara / A. Cornet I. Bara / A. Cornet 6 4 4 Vincitore: T. Bacsinszky V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 I. Bara / A. Cornet 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 I. Bara / A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 I. Bara / A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 I. Bara / A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 I. Bara / A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 I. Bara / A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 I. Bara / A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Bacsinszky / V. Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M. McDonald / Y. Nishioka vs M. Basic / D. Dzumhur



Slam Us Open M. McDonald / Y. Nishioka M. McDonald / Y. Nishioka 6 6 M. Basic / D. Dzumhur M. Basic / D. Dzumhur 3 2 Vincitore: M. McDonald Y. Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. McDonald / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Basic / D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. McDonald / Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Basic / D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. McDonald / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Basic / D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. McDonald / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Basic / D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. McDonald / Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Basic / D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 M. McDonald / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Basic / D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. McDonald / Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 M. Basic / D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. McDonald / Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Basic / D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. McDonald / Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 17:00

S. Arends / A. Sancic vs J. Rojer / H. Tecau



Slam Us Open S. Arends / A. Sancic • S. Arends / A. Sancic 3 4 0 J. Rojer / H. Tecau [6] J. Rojer / H. Tecau [6] 6 6 0 Vincitore: J. Rojer H. Tecau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Arends / A. Sancic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Arends / A. Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Arends / A. Sancic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Arends / A. Sancic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 J. Rojer / H. Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Arends / A. Sancic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Arends / A. Sancic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Arends / A. Sancic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Arends / A. Sancic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Arends / A. Sancic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Rojer / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Arends / A. Sancic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Rojer / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

D. Jurak / X. Knoll vs S. Hsieh / A. Sabalenka



Slam Us Open D. Jurak / X. Knoll D. Jurak / X. Knoll 1 3 S. Hsieh / A. Sabalenka S. Hsieh / A. Sabalenka 6 6 Vincitore: S. Hsieh A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Jurak / X. Knoll 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Jurak / X. Knoll 0-15 4-4 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Jurak / X. Knoll 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 S. Hsieh / A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Jurak / X. Knoll 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Jurak / X. Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Jurak / X. Knoll 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Jurak / X. Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Jurak / X. Knoll 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Jurak / X. Knoll 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Hsieh / A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

B. Krejcikova / K. Siniakova vs K. Bondarenko / A. Krunic



Slam Us Open B. Krejcikova / K. Siniakova [1] • B. Krejcikova / K. Siniakova [1] 7 6 0 K. Bondarenko / A. Krunic K. Bondarenko / A. Krunic 6 1 0 Vincitore: B. Krejcikova K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 K. Bondarenko / A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Bondarenko / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

O. Marach / M. Pavic vs L. Mayer / J. Sousa