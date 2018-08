Us Open – Italiani: Parlano Fognini, Cecchinato e Gaio

Fognini : “Era importante vincere e io qui a New York ho spesso deluso e giocato male, in famiglia siamo divisi, Flavia adora questa città che le ha portato decisamente bene, io invece non mi ci trovo granché bene. Sarà perché gli US Open sono l’ultimo Slam della stagione e ci arrivi sempre un po’ stanco, ma qui non riesco mai ad esprimermi al massimo, fatta eccezione per l’ottavo del 2015 quando eliminai Rafa”.

Cecchinato : “Sapevo che il mese sul cemento americano sarenne stato delicato, però mi sto allenando con la giusta intensità e ho avuto diverse occasiono anche oggi contro Benneteau. Ho sempre affrontato avversari molto forti su questa superficie, ad esempio con Mannarino a Cincinnati ho anche avuto match point a favore. Certo sul cemento mi manca ancora qualcosa rispetto alla terra rossa, ma sento che sto migliorando e che posso essere competitivo anche sul veloce”.

Gaio : “Sono entrato in campo un po’ teso, ma contro un top ten come Goffin penso sia abbastanza normale. Poi nel secondo e terzo set è andata meglio e ho avuto anche qualche chance per portarlo al quarto. Per fortuna il tennis non è matematica, altrimenti io che sono 242 del mondo avrei dovuto perdere molto più nettamente contro il numero 10”.