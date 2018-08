Us Open: Il programma di Mercoledì 29 Agosto

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Stephens vs A. Kalinina

A. Murray vs F. Verdasco

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs C. Witthoeft

R. Nadal vs V. Pospisil

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

T. Maria vs E. Svitolina

C. Giorgi vs V. Williams

J. Del Potro vs D. Kudla

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

J. Sock vs N. Basilashvili

G. Muguruza vs K. Muchova

Grandstand – Ore: 17:00

U. Humbert vs S. Wawrinka

J. Goerges vs E. Makarova

J. Isner vs N. Jarry

M. Sakkari vs S. Kenin

Court 17 – Ore: 17:00

V. Azarenka vs D. Gavrilova

D. Thiem vs S. Johnson

J. Chardy vs K. Anderson

L. Safarova vs A. Barty

Court 5 – Ore: 17:00

B. Strycova vs L. Arruabarrena

M. Raonic vs G. Simon

A. Bogdan vs Ka. Pliskova

D. Shapovalov vs A. Seppi

Court 10 – Ore: 17:00

D. Medvedev vs S. Tsitsipas

Q. Wang vs I. Begu

C. Norrie vs D. Lajovic

V. King vs R. Peterson

Court 13 – Ore: 17:00

V. Lapko vs E. Mertens

C. Liu vs A. Sevastova

T. Fritz vs J. Kubler

G. Pella vs P. Lorenzi

Court 4 – Ore: 17:00

J. Erlich / A. Qureshi vs A. Krajicek / T. Sandgren

J. Brady / A. Muhammad vs N. Melichar / K. Peschke

P. Herbert / N. Mahut vs N. Monroe / J. Smith

S. Bolelli / F. Fognini vs K. Krawietz / M. Marterer

Court 6 – Ore: 17:00

L. Kerkhove / L. Marozava vs A. Rosolska / A. Spears

C. Eubanks / D. Young vs R. Haase / M. Middelkoop

A. Riske / T. Townsend vs H. Chan / Z. Yang

N. Kichenok / An. Rodionova vs M. Linette / A. Tomljanovic

B. Klahn / D. Nestor vs C. Harrison / R. Harrison

Court 7 – Ore: 17:00

C. McNally / W. Osuigwe vs M. Adamczak / D. Krawczyk

D. Jakupovic / I. Khromacheva vs A. Medina Garrigues / A. Parra Santonja

M. Demoliner / S. Gonzalez vs H. Nys / B. Paire

K. Kanepi vs J. Teichmann

Court 8 – Ore: 17:00

R. Arneodo / L. Bambridge vs I. Dodig / M. Granollers

E. Hozumi / V. Kudermetova vs S. Stosur / S. Zhang

F. Krajinovic / V. Troicki vs M. Ebden / J. Withrow

R. Albot / M. Jaziri vs K. Skupski / N. Skupski

Court 9 – Ore: 17:00

R. Klaasen / M. Venus vs L. Lacko / J. Millman

M. Daniell / W. Koolhof vs M. Mirnyi / P. Oswald

K. Flipkens / A. Van Uytvanck vs T. Babos / K. Mladenovic

S. Cirstea / S. Sorribes Tormo vs L. Kichenok / L. Siegemund

Court 11 – Ore: 17:00

B. Coric vs R. Carballes Baena

F. Lopez / M. Lopez vs P. Kypson / D. Thomas

C. Dolehide / C. McHale vs V. Lepchenko / B. Pera

R. Atawo / A. Groenefeld vs M. Krajicek / P. Parmentier

Court 12 – Ore: 17:00

N. Hibino / O. Kalashnikova vs B. Bencic / K. Kozlova

P. Gojowczyk / P. Raja vs N. Mektic / J. Melzer

R. Bopanna / E. Roger-Vasselin vs M. Baghdatis / M. Zverev

L. Sonego vs K. Khachanov

Court 14 – Ore: 17:00

S. Aoyama / Y. Duan vs A. Sasnovich / G. Voskoboeva

P. Petzschner / T. Puetz vs J. Eysseric / M. Fucsovics

T. Bacsinszky / V. Zvonareva vs I. Bara / A. Cornet

M. McDonald / Y. Nishioka vs M. Basic / D. Dzumhur

Court 15 – Ore: 17:00

S. Arends / A. Sancic vs J. Rojer / H. Tecau

D. Jurak / X. Knoll vs S. Hsieh / A. Sabalenka

B. Krejcikova / K. Siniakova vs K. Bondarenko / A. Krunic

O. Marach / M. Pavic vs L. Mayer / J. Sousa