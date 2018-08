Us Open: I big non faticano nella notte italiana

Nessun problema al primo turno degli US Open per Rafa Nadal (1), aiutato dall’abbandono del connazionale David Ferrer (148). Nel corso del secondo set, quando il maiorchino conduceva per 6-3 3-4, il compagno di Coppa Davis 36enne ha dovuto dare forfait per un problema al polpaccio sinistro. Nemmeno Juan Martin Del Potro, numero 3 al mondo, ha dovuto faticare più di tanto per conquistare il secondo turno: contro l’americano Donald Young (246) l’argentino si è imposto con un netto 6-0 6-3 6-4.

Serata un po’ meno tranquilla invece per Andy Murray (382), che dopo più di un anno è tornato ad assaporare un torneo del Grande Slam. Contro l’australiano James Duckworth (445), lo scozzese ci ha impiegato 3h15′ per imporsi con i parziali di 6-7 (5/7) 6-3 7-5 6-3. Mirza Basic (81) si è invece inchinato al top ten austriaco Dominic Thiem (9) per 6-3 6-1 6-4 in poco più di 1h30′.