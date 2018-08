Challenger Maiorca: Il tabellone di Qualificazione. Un azzurro al via

Challenger Mallorca CH | Cemento | $43.000

(1) Menezes, Joao vs Jahn, Jeremy

Statzberger, Thomas vs (WC) Schelcher Muro, Pablo

Te, Rigele vs (WC) Vives Marcos, Pedro

Gabashvili, Teymuraz vs (7) Vivero Gonzalez, Pablo

(2) Perez Sanz, David vs Glasspool, Lloyd

Bellotti, Riccardo vs (WC) Hersey, Jake

Van Rijthoven, Tim vs Cacic, Nikola

Granollers, Gerard vs (8) Celikbilek, Altug

(3) Artunedo Martinavarro, Andres vs Bortolotti, Marco

Couacaud, Enzo vs Wang, Tak Khunn

(WC) Borras, Joan vs (WC) Sibille, Imran

Lama, Gonzalo vs (6) Hossam, Youssef

(4) Mertens, Yannick vs Simon, Tobias

Zeballos, Federico vs Sieber, Marc

Vega Hernandez, David vs Gennaro, Dante

(WC) Kalyanpur, Adil vs (5) Grenier, Hugo