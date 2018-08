Challenger Como: Il Tabellone Principale. Martin Klizan da alternates guida il seeding

Challenger Como CH | Terra | e64.000

(1/Alt) Klizan, Martinvs Giannessi, AlessandroMartin, Andrejvs (WC) Sinner, Jannik(WC) Coppini, Alessandrovs Galovic, ViktorGiustino, Lorenzovs (6) Robert, Stephane

(3) Sousa, Pedro vs Garin, Christian

Brkic, Tomislav vs Nedelko, Ivan

Pavic, Ante vs Qualifier

Serdarusic, Nino vs (5) Londero, Juan Ignacio

(8) Dutra Silva, Rogerio vs Donati, Matteo

Qualifier vs Gimeno-Traver, Daniel

Moroni, Gian Marco vs Kolar, Zdenek

(WC) Baldi, Filippo vs (4) Monteiro, Thiago

(7) Elias, Gastao vs Caruso, Salvatore

Horansky, Filip vs (WC) Forti, Francesco

Arnaboldi, Andrea vs Qualifier

Qualifier vs (2) Dellien, Hugo