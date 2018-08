Us Open: Il programma completo di Luned’ 27 Agosto

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Wawrinka vs G. Dimitrov

S. Kuznetsova vs V. Williams

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs M. Linette

R. Nadal vs D. Ferrer

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

S. Halep vs K. Kanepi

A. Murray vs J. Duckworth

S. Stephens vs E. Rodina

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

V. Azarenka vs V. Kuzmova

J. Del Potro vs D. Young

Grandstand – Ore: 17:00

S. Vickery vs E. Svitolina

J. Isner vs B. Klahn

Z. Diyas vs Ka. Pliskova

D. Shapovalov vs F. Auger-Aliassime

Court 17 – Ore: 17:00

J. Sock vs G. Andreozzi

G. Muguruza vs S. Zhang

D. Vekic vs A. Sevastova

R. Harrison vs K. Anderson

Court 5 – Ore: 17:00

M. Raonic vs C. Berlocq

O. Jabeur vs A. Barty

S. Querrey vs A. Seppi

M. Sakkari vs A. Muhammad

Court 10 – Ore: 17:00

K. Nara vs E. Mertens

M. Zverev vs T. Fritz

J. Goerges vs A. Kalinskaya

D. Thiem vs M. Basic

Court 13 – Ore: 17:00

P. Lorenzi vs K. Edmund

A. Radwanska vs T. Maria

C. Norrie vs J. Thompson

C. Dolehide vs C. Witthoeft

Court 4 – Ore: 17:00

V. Lapko vs K. Bondarenko

H. Watson vs E. Makarova

D. Lajovic vs D. Dzumhur

V. Pospisil vs L. Lacko

Court 6 – Ore: 17:00

A. Ramos-Vinolas vs K. Khachanov

R. Peterson vs A. Pavlyuchenkova

K. Von Deichmann vs A. Kalinina

D. Kudla vs M. Berrettini

Court 7 – Ore: 17:00

J. Brady vs I. Begu

J. Kubler vs R. Bautista Agut

B. Coric vs F. Mayer

L. Kumkhum vs S. Kenin

Court 8 – Ore: 17:00

M. Rybarikova vs Q. Wang

C. Altamirano vs U. Humbert

R. Carballes Baena vs M. Krueger

M. Bouzkova vs A. Bogdan

Court 9 – Ore: 17:00

C. Ruud vs G. Pella

A. Bedene vs N. Basilashvili

P. Martic vs L. Safarova

S. Sorribes Tormo vs D. Gavrilova

Court 11 – Ore: 17:00

V. King vs N. Vikhlyantseva

F. Lopez vs F. Verdasco

B. Strycova vs D. Lao

T. Robredo vs S. Tsitsipas

Court 12 – Ore: 17:00

L. Harris vs G. Simon

C. Giorgi vs W. Osuigwe

P. Hercog vs C. Liu

D. Istomin vs S. Johnson

Court 14 – Ore: 17:00

J. Teichmann vs D. Jakupovic

N. Jarry vs P. Gojowczyk

J. Chardy vs A. Rublev

Court 15 – Ore: 17:00

G. Muller vs L. Sonego

K. Muchova vs D. Yastremska

K. Kozlova vs L. Arruabarrena

D. Medvedev vs E. Donskoy