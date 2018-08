Roger Federer mi spiace, non ti credo

Un paio di giorni fa lo svizzero Roger Federer ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno suscitato un certo clamore: il recordman Slam ha dichiarato infatti di non considerarsi come uno dei favoriti alla vittoria dei prossimi Us Open, e che gli appassionati farebbero bene a considerare tali altri candidati e non certo un 37enne. Come può quello che molti considerano il GOAT del tennis chiamarsi fuori dal novero dei candidati alla vittoria finale dicendo che il suo obiettivo per il prossimo Major newyorchese è quello di concentrarsi sui primi turni? Se Federer non punta alla vittoria nei pochi appuntamenti del circuito cui prende parte in fondo…che ci va a fare in quei tornei? E noi chi dobbiamo tenere d’occhio? Semplice la risposta per il sottoscritto: il paradosso del mentitore, mente sapendo di mentire. Federer sta semplicemente giocando al gatto col topo, anche con noi.

Sa benissimo lo svizzero che quando si presenta a un grande appuntamento il suo obiettivo è quello dei campioni di un qualsivoglia sport: la vittoria finale. Ovviamente stonerebbe il dire “sono il favorito del prossimo torneo” ma sinceramente può arrivare a stonare anche l’eccessiva dose di umiltà, sebbene una dote da applaudire in un mondo sportivo e in generale in una società dove in molti sono troppo pieni di sé: Federer ha la consapevolezza di essere fra i migliori e consigliare agli appassionati di tenere d’occhio altri giocatori è semplicemente un volersi nascondere alla vigilia dell’ultimo Slam del 2018. È un gioco conveniente, fateci caso: dovesse arrivare una sconfitta pesante o deludente, Federer sarebbe il simbolo dell’onestà avendo messo in conto questa possibilità già ben prima dell’inizio dei giochi. Qualora invece dovesse arrivare l’ennesimo titolo Major…tutti in piedi a celebrare una nuova impresa dell’eroe rossocrociato.

Il numero 2 del ranking ATP che non sente di poter lottare per la vittoria. Il vincitore degli ultimi Australian Open che non crede di potercela fare. Il recordman di titoli Slam che non punta al successo finale. Sinceramente, come possiamo credergli?

Sono convinto che fin quando la condizione fisica gli permetterà di scendere in campo, le fasi salienti di un torneo dovranno sempre fare i conti con Roger Federer. Finché avrà voglia di giocare, si divertirà e le motivazioni continueranno a essere tante, per il trofeo ci sarà sempre e comunque un certo Roger Federer da battere.

Alessandro Orecchio