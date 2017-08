Roger Federer alla caccia di Montreal: “Sono molto emozionato di essere in finale a Montreal, è un titolo che non ho mai vinto”

Roger Federer è emozionato per aver raggiunto la finale del torneo Masters 1000 di Montreal.

“Sono molto emozionato di essere in finale a Montreal, è un titolo che non ho mai vinto, ho vinto nel 2004 e nel 2006, ma entrambi erano a Toronto, giocare una finale qui è fantastico e sono un po ‘sorpreso ad essere onesti perché non mi sono allenato moltissimo ultimamente, sono tornato in dalle vacanze e poi ho svolto alcuni giorni di allenamento, spero di giocare libero anche in finale e godermi questa partita.

Ljubicic ha lavorato con me molto sotto l’aspetto mentale con degli esercizi specifici che svolgo prima dell’inizio delle partite.

E’ un lavoro molto prezioso il suo e sono davvero contento di lui.”

L’avversario in finale: “Penso nell’altra semifinale vinca Zverev perchè viene da un ottimo momento di forma e ha maggiore esperienza nell’affrontare queste partite avendo vinto già un Masters 1000 a Roma.

Il cammino di Denis è stato incredibile però. Ho guardato le statistiche e credo che abbia giocato quattro delle otto partite più lunghe del torneo. Ha salvato quattro match point nel primo turno contro Dutra Silva ed è davvero questa la storia del torneo. Non mi sorprenderebbe se vincesse, ma penso vinca Zverev.”