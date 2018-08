Us Open: LIVE Primo Turno Qualificazioni Italiani. Bolelli, Travaglia, Fabbiano e Giustino avanzano. Fuori Quinzi, Moroni, Vanni, Napolitano e Giannessi

Secondo turno

(26) Stefano Travaglia (ITA) c. Evan King (USA)

(7) Thomas Fabbiano (ITA) c. JC Aragone (USA)

Lorenzo Giustino (ITA) c. Danilo Petrovic (SRB)

(29) Simone Bolelli (ITA) c. Donald Young (USA)

1° Turno Qualificazioni – Italiani

Court 10 – Ore: 17:00

2INC. S. Caruso vs L. Giustino



Slam Us Open S. Caruso S. Caruso 3 5 L. Giustino L. Giustino 6 7 Vincitore: L. Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Giustino 30-0 40-15 5-6 → 5-7 S. Caruso 15-30 5-5 → 5-6 L. Giustino 30-15 30-40 5-4 → 5-5 S. Caruso 15-40 40-40 4-4 → 5-4 L. Giustino 15-0 30-30 3-4 → 4-4 S. Caruso 15-0 2-4 → 3-4 L. Giustino 30-15 2-3 → 2-4 S. Caruso 40-15 1-3 → 2-3 L. Giustino 30-15 40-40 1-2 → 1-3 S. Caruso 0-40 1-1 → 1-2 L. Giustino 30-15 1-0 → 1-1 S. Caruso 0-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Giustino 15-15 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-15 2-5 → 3-5 L. Giustino 40-30 2-4 → 2-5 S. Caruso 0-15 15-30 1-4 → 2-4 L. Giustino 1-3 → 1-4 S. Caruso 30-15 40-A A-40 1-2 → 1-3 L. Giustino 30-15 1-1 → 1-2 S. Caruso 0-1 → 1-1 L. Giustino None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

4INC. G. Moroni vs M. Arevalo



Slam Us Open G. Moroni G. Moroni 3 6 5 M. Arevalo [31] M. Arevalo [31] 6 2 7 Vincitore: M. Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 G. Moroni 0-30 30-40 5-6 → 5-7 M. Arevalo 40-0 5-5 → 5-6 G. Moroni 15-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Arevalo 40-0 4-4 → 4-5 G. Moroni 15-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Arevalo 40-15 3-3 → 3-4 G. Moroni 15-30 3-2 → 3-3 M. Arevalo 15-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Moroni 15-0 40-30 2-1 → 3-1 M. Arevalo 30-30 1-1 → 2-1 G. Moroni 15-30 A-40 40-40 40-A A-40 0-1 → 1-1 M. Arevalo 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Moroni 40-15 5-2 → 6-2 M. Arevalo 15-15 30-40 4-2 → 5-2 G. Moroni 15-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Arevalo 0-30 2-2 → 3-2 G. Moroni 0-15 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 1-2 → 2-2 M. Arevalo 30-0 1-1 → 1-2 G. Moroni 15-0 40-30 0-1 → 1-1 M. Arevalo 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Moroni 15-30 3-5 → 3-6 M. Arevalo 15-0 3-4 → 3-5 G. Moroni 30-0 30-30 A-40 2-4 → 3-4 M. Arevalo 30-0 40-30 40-40 2-3 → 2-4 G. Moroni 15-15 1-3 → 2-3 M. Arevalo 30-15 1-2 → 1-3 G. Moroni 15-15 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo 15-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Moroni None-None 15-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 17:00

1INC. L. Vanni vs G. Barrere



Slam Us Open L. Vanni L. Vanni 6 5 3 G. Barrere G. Barrere 4 7 6 Vincitore: G. Barrere Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Barrere 15-0 40-15 3-5 → 3-6 L. Vanni 15-30 2-5 → 3-5 G. Barrere 15-0 2-4 → 2-5 L. Vanni 30-15 1-4 → 2-4 G. Barrere 30-0 1-3 → 1-4 L. Vanni 0-15 15-40 1-2 → 1-3 G. Barrere 0-40 0-2 → 1-2 L. Vanni 0-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Barrere 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Vanni 0-30 5-6 → 5-7 G. Barrere 30-15 5-5 → 5-6 L. Vanni 0-30 4-5 → 5-5 G. Barrere 15-0 4-4 → 4-5 L. Vanni 15-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Barrere 40-0 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-15 40-30 2-3 → 3-3 G. Barrere 15-15 2-2 → 2-3 L. Vanni 30-0 30-15 40-A A-40 1-2 → 2-2 G. Barrere 30-0 1-1 → 1-2 L. Vanni 30-30 0-1 → 1-1 G. Barrere 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Vanni 30-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Barrere 0-15 4-4 → 5-4 L. Vanni 3-4 → 4-4 G. Barrere 15-15 30-40 3-3 → 3-4 L. Vanni 40-0 2-3 → 3-3 G. Barrere 40-0 2-2 → 2-3 L. Vanni 30-0 40-30 1-2 → 2-2 G. Barrere 30-0 1-1 → 1-2 L. Vanni 40-0 0-1 → 1-1 G. Barrere None-None 0-0 → 0-1

3Inc. A. Giannessi vs C. Lestienne



Slam Us Open A. Giannessi A. Giannessi 3 2 C. Lestienne C. Lestienne 6 6 Vincitore: C. Lestienne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Lestienne 15-0 15-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Giannessi 15-15 15-40 30-40 2-4 → 2-5 C. Lestienne 0-40 1-4 → 2-4 A. Giannessi 30-15 40-40 1-3 → 1-4 C. Lestienne 30-0 40-15 40-30 A-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 0-30 1-1 → 1-2 C. Lestienne 30-30 1-0 → 1-1 A. Giannessi 30-0 15-0 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Lestienne 15-0 3-5 → 3-6 A. Giannessi 2-5 → 3-5 C. Lestienne 15-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Giannessi 30-30 A-40 2-3 → 2-4 C. Lestienne 30-15 2-2 → 2-3 A. Giannessi 15-30 2-1 → 2-2 C. Lestienne 15-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 0-1 → 1-1 C. Lestienne None-None 40-0 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 17:00

2Inc. T. Fabbiano vs L. Miedler



Slam Us Open T. Fabbiano [7] T. Fabbiano [7] 6 7 L. Miedler L. Miedler 2 5 Vincitore: T. Fabbiano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Fabbiano 15-0 40-15 6-5 → 7-5 L. Miedler 15-15 15-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 40-0 4-5 → 5-5 L. Miedler 15-15 40-30 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 0-40 4-3 → 4-4 L. Miedler 40-15 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 30-15 3-2 → 4-2 L. Miedler 15-0 15-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 T. Fabbiano 15-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 L. Miedler 30-0 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 30-15 40-40 1-0 → 1-1 L. Miedler 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Fabbiano 0-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Miedler 5-1 → 5-2 T. Fabbiano 4-1 → 5-1 L. Miedler 30-15 40-40 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Miedler 15-30 A-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 15-15 30-40 40-40 0-1 → 1-1 L. Miedler None-None 15-15 0-0 → 0-1

3Inc. G. Quinzi vs P. Martinez



Slam Us Open G. Quinzi G. Quinzi 3 4 P. Martinez P. Martinez 6 6 Vincitore: P. Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Martinez 15-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Quinzi 0-30 3-5 → 4-5 P. Martinez 30-0 3-4 → 3-5 G. Quinzi 0-30 3-3 → 3-4 P. Martinez 0-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 G. Quinzi 30-0 2-2 → 3-2 P. Martinez 0-15 30-30 2-1 → 2-2 G. Quinzi 15-0 1-1 → 2-1 P. Martinez 0-40 0-1 → 1-1 G. Quinzi 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Martinez 0-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Quinzi 15-30 40-40 A-40 40-40 2-5 → 3-5 P. Martinez 15-15 40-30 A-40 2-4 → 2-5 G. Quinzi 0-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 P. Martinez 0-15 30-30 1-3 → 2-3 G. Quinzi 0-40 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Quinzi 0-15 15-40 1-0 → 1-1 P. Martinez None-None 15-0 30-40 40-A 0-0 → 1-0

5Inc. M. Neuchrist vs S. Bolelli



Slam Us Open M. Neuchrist M. Neuchrist 5 7 5 S. Bolelli [29] S. Bolelli [29] 7 5 7 Vincitore: S. Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Bolelli 30-0 5-6 → 5-7 M. Neuchrist 0-15 30-30 40-A 5-5 → 5-6 S. Bolelli 15-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Neuchrist 15-0 30-0 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Neuchrist 30-30 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Neuchrist 30-15 40-40 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Neuchrist 15-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Neuchrist 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Bolelli 0-15 40-30 6-5 → 7-5 M. Neuchrist 5-5 → 6-5 S. Bolelli 0-15 0-40 4-5 → 5-5 S. Bolelli 40-0 3-4 M. Neuchrist 40-15 2-4 → 3-4 S. Bolelli 15-0 2-3 → 2-4 M. Neuchrist 40-0 A-40 1-3 → 2-3 S. Bolelli 15-0 30-15 1-2 → 1-3 M. Neuchrist 40-0 40-40 1-1 → 1-2 S. Bolelli 30-15 30-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Neuchrist 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Bolelli 30-0 30-30 40-40 5-6 → 5-7 M. Neuchrist 40-0 40-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 S. Bolelli 40-0 5-4 → 5-5 M. Neuchrist 40-15 4-4 → 5-4 S. Bolelli 15-0 4-3 → 4-4 M. Neuchrist 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Neuchrist 15-30 A-40 2-2 → 3-2 S. Bolelli 30-15 2-1 → 2-2 M. Neuchrist 30-15 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Neuchrist None-None 30-0 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

4Inc. A. Bolt vs S. Napolitano



Slam Us Open A. Bolt A. Bolt 6 7 S. Napolitano S. Napolitano 3 5 Vincitore: A. Bolt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Bolt 40-0 6-5 → 7-5 S. Napolitano 15-0 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Bolt 0-30 4-5 → 5-5 S. Napolitano 15-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Bolt 0-40 4-3 → 4-4 S. Napolitano 15-30 40-40 4-2 → 4-3 A. Bolt 15-0 3-2 → 4-2 S. Napolitano 0-40 2-2 → 3-2 A. Bolt 30-15 1-2 → 2-2 S. Napolitano 30-0 1-1 → 1-2 A. Bolt 0-1 → 1-1 S. Napolitano 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bolt 30-15 5-3 → 6-3 S. Napolitano 15-40 4-3 → 5-3 A. Bolt 40-15 3-3 → 4-3 S. Napolitano 15-30 3-2 → 3-3 A. Bolt 15-15 2-2 → 3-2 S. Napolitano 40-0 2-1 → 2-2 A. Bolt 30-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 30-0 1-0 → 1-1 S. Napolitano None-None 0-0 → 1-0

5Inc. M. Donati vs S. Travaglia