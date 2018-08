Jo Wilfried Tsonga rientro nel 2019?

Jo-Wilfried Tsonga ancora non è ritornato in campo. L’ex top ten mondiale non gioca da febbraio.

Il giocatore francese, infortunatosi nell’ATP 250 di Montpellier, non si è ancora ripreso dall’intervento al ginocchio e nella giornata di ieri ha dato forfait anche per gli Us Open.

Attualmente al 64 ° posto nella classifica mondiale, Tsonga potrebbe rientrare direttamente nel 2019.