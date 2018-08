Future Cuneo: Il resoconto della prima giornata

Ha preso il via oggi sui campi del Country Club Cuneo il tabellone principale di singolare del 15.000 $ ITF maschile che si chiuderà sabato 25 agosto con la finale per l’assegnazione del titolo. Sei i match in programmazione, con partenza alle 11,30 su tre campi. Sul terreno di gioco numero 1 Alexander Weis, altoatesino classe 1997, ha piegato con un periodico 6-4 Corrado Summaria; sul centrale invece il friulano Riccardo Bonadio ha superato, per 6-3 6-4 in un’ora e 17 minuti il connazionale Andrea Guerrieri. Molto più lottato il confronto sul campo numero 5 tra il bielorusso Danil Zarichanskiy ed il qualificato francese Rayane Stable. Primo set chiuso al tie-break dal bielorusso; riscatto del transalpino con la stessa moneta nel set numero 2. Ancora equilibrio fino al quarto gioco del secondo set (2-2) poi strappo del francese fino al 6-2 decisivo dopo 3 ore e 41 minuti.

In tre set è salito negli ottavi di finale anche l’altro francese Paul Cayre, anch’egli proveniente dalle qualificazioni, grazie al successo per 3-6 6-3 6-2 sulla wild card azzurra Giacomo Dambrosi. Facile affermazione in due frazioni di Luca Giacomini, testa di serie numero 6, ai danni della wild card locale Nicolò Giordano (6-1 6-2). Esordio vincente anche per il numero 2 del lotto, Alessandro Petrone, che ha però dovuto faticare più del previsto per superare 7-5 6-4 Francesco Forti.

Domani si completerà il quadro dei match di 1° turno, con l’esordio tra gli altri del numero 1, Andrea Basso (finalista 2017) contro il qualificato lombardo Samuele Ramazzotti. Fari puntati anche sul torinese Andrea Vavassori, numero 7 del seeding e dotato di un tennis spumeggiante, chiamato all’esordio contro il croato Krivokuca. Derby interessante anche quello tra Edoardo Lavagno, altro torinese, che arriva dalle qualificazioni, ed il genovese Alessandro Ceppellini. Il figlio d’arte Julian Ocleppo, albese e specialista del doppio (bravo però nelle ultime settimane anche nei tornei individuali) trova l’austriaco Erler, testa di serie numero 8. Per Stefano Reitano, qualificato ai danni di Andrea Bolla, difficile ostacolo di primo turno rappresentato da Davide Galoppini, quarto giocatore del draw. Il talento di casa, Andrea Gola, esordirà contro il promettente altoatesino Jannik Sinner. Speziali se la vedrà invece contro il francese Bertola, entrambi qualificati. Per l’emiliano Marco Bortolotti, numero 3 del seeding, c’è Mandref Fellin. Trusendi, infine, trova il russo Kivattsev, mentre Rizzuti l’argentino Etcheverry.