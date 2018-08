Roger Federer e Novak Djokovic parlano della “nuova” Davis Cup: Djoko “sono contento che la Itf abbia capito che andava cambiato il format”

Federer : “Mi rende triste l’idea che non ci sarà più la Davis a cui eravamo abituati, penso alle nuove generazioni, non sarà lo stesso.

Spero solo che ogni centesimo di tutti questi soldi che arriveranno, vada alla prossima generazione. Chiaramente la Federazione non ha mai coinvolto i giocatori ma sono sempre a favore delle innovazioni, per cui voglio darle una chance. Sarà interessante vedere come funzionerà”.

Djokovic : “un cambio di format era inevitabile, sono contento che la Itf abbia capito che andava cambiato, che bisognava cambiare il calendario. Semplicemente non andava bene, soprattutto per i top player”.