ITF Junior: finale per Flavio Cobolli in Germania e per Luciano Darderi in Belgio

Resoconto settimanale della attività junior con buone notizie che arrivano da Germania e Belgio. Nel torneo G3 che si è disputato in Germania finale di Flavio Cobolli (2002), che si è arreso solo allo svizzero Jeffrey Von Der Schulenburg con una combattutissima finale finita con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 per lo svizzero. Nello stesso torneo, nel femminile, primo turno per Alice Amendola (2001).

In Belgio, torneo G4, finale per Luciano Darderi (2002), battuto solo dalla testa di serie numero 1, il belga Onclin. Nello stesso torneo, primo turno per Gabriele Camilli (2002). Nel femminile, secondo turno per Matilde Magrini (2001).

In Slovenia, torneo G4, ottavi di finale per Mattia Bernardi (2002), secondo turno per Leonardo Biasolo (2002), Alessandro Pecci (2001), Luca Castagnola (2002), primo turno per Massimo Brambati (2001), Filippo Piranomonte (2001) e Giulio Perego (2003). Nel femminile terzo turno per Alice Volpe (2002), secondo turno per Anita Bertoloni (2002), Adele Burato (2000), Valentina Gaggini (2001), primo turno per Laura Mair (2003) e Sveva Bernardi (2004).

In Slovacchia, torneo G5, quarti di finale per Gilberto Casucci (2001), che ha vinto il doppio in coppia con il lussemburghese Schroeder.

In Romania, G5, primo turno per Marco Mania (2002) e secondo turno per Lorenza Cuomo (2003) tra le ragazze.

In Portogallo, G5, quarti di finale per Daniel Bagnolini (2003). In Macedonia, sempre G5, ottavi di finale per Alessandro Parigi (2001) tra i ragazzi e primo turno per Luna Urso (2002) e Ginevra Aprea (2002) tra le ragazze.

Paolo Angella