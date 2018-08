Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 20 agosto)

Panoramica completa dei tennisti italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Under 18. E’ cominciata la tournée americana per la maggioranza dei nostri portacolori che prenderanno parte agli US Open: in preparazione all’ultimo Slam della stagione, una pattuglia composta da nove ragazzi (4 maschi e 5 femmine) giocherà a partire da lunedì un torneo di Grado 1.

Prince George’s County International Hard Court ITF (Stati Uniti – G1 – Cemento outdoor)

MD: Giulio Zeppieri, Matteo Arnaldi, Francesco Passaro, Filippo Moroni

Budaors Cup (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Flavio Cobolli, Pietro Marino, Emiliano Maggioli, Mattia Bellucci

MD: Fabrizio Andaloro

Tournoi International de Clermont-Ferrand (Francia – G4 – Terra outdoor)

MD: Nicola Cigna

AS Open (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Filippo Piranomonte, Biagio Gramaticopolo, Riccardo Piana

MD: Luciano Darderi, Giovanni Peruffo, Luca Castagnola, Daniel Bagnolini, Alessio Tramontin, Giulio Perego, Jacopo Landini, Marco Mania, Massimo Brambati

Babolat Cup U18 2018 (Moldavia – G5 – Terra outdoor)

Q: Vittorio Faletti

Jug Open 2018 (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Edoardo Lodovico Cattaneo, Simone Sorbino

MD: Alessandro Parigi

Ioannides Academy Junior Tournament 2018 (Cipro – G5 – Terra outdoor)

Q: Igino Celiberti, Nicola Ippolito

Prince George’s County International Hard Court ITF (Stati Uniti – G1 – Cemento outdoor)

MD: Melania Delai, Federica Sacco, Lisa Pigato, Martina Biagianti, Federica Rossi

Budaors Cup (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Alice Amendola, Cristina Elena Tiglea

AS Open (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Adele Burato, Asya Colombo, Francesca Petracchi, Laura Mair, Matilde Magrini, Sara Ginami, Camilla Zanolini, Ottavia Massetti, Matilde Gori, Carlotta Moccia, Mihaela Bianca Covrig, Linda Canteri, Serena D’Ercole, Giulia Landi

MD: Sara Ziodato, Valentina Gaggini, Federica Trevisan, Anita Bertoloni, Jennifer Ruggeri, Rubina Marta De Ponti

Babolat Cup U18 2018 (Moldavia – G5 – Terra outdoor)

Q: Greta Langiu, Gloria Contrino, Letizia Corsini

MD: Beatrice Stagno

Jug Open 2018 (Macedonia – G5 – Terra outdoor)

Q: Luna Urso

MD: Ginevra Aprea, Elena Omiccioli

Ioannides Academy Junior Tournament 2018 (Cipro – G5 – Terra outdoor)

Q: Andrea Maria Artimedi

MD: Giorgia Di Muzio, Maya Ceccarini