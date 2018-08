Le Atp Finals potrebbero cambiare sede a partire dal 2021, aperto il nuovo bando di gara

L’Atp ha reso noto di aver avviato le procedure per istituire una gara d’appalto per individuare la nuova sede delle Atp Finals a partire dal 2021. Il torneo di fine anno potrebbe quindi traslocare da Londra, dopo una proficua collaborazione avviata dal 2009 che lega le Finals con la 02 Arena, grazie a ben tre estensioni di contratto.

Al momento non si conoscono le città interessate ad ospitare questo evento: molto dipenderà dalla contropartita economica che saranno disposte ad offrire. Durante l’ultima contrattazione, si era molto vicini a riportare le Finals a New York ma poi non se ne fece nulla. Un’altra ipotesi piuttosto suggestiva è la città di Milano ma mancherebbero strutture adeguate per ospitare un simile evento. Più probabile che si ritorni in Asia e nell’Estremo oriente maggiormente inclini ad operare massicci investimenti in operazioni simili oppure non è da scartare l’ipotesi di un ulteriore prolungamento contrattuale con Londra, se gli organizzatori inglesi saranno abili a giocare le proprie carte.