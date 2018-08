Challenger Meerbusch: Tabellone principale. Bellotti e Baldi al via

Main Draw Challenger Meerbusch | Terra | e43.000

(1) Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Qualifier

(WC) Haider-Maurer, Andreas vs Choinski, Jan

Benchetrit, Elliot vs (PR) Bellotti, Riccardo

Zapata Miralles, Bernabe vs (7) De Greef, Arthur

(4) Ofner, Sebastian vs Brown, Dustin

Qualifier vs Cuevas, Martin

Olivo, Renzo vs (WC) Hassan, Benjamin

(SE) Krawietz, Kevin vs (5) Nedelko, Ivan

(6) Horansky, Filip vs Rodionov, Jurij

Baldi, Filippo vs Vilella Martinez, Mario

Sakharov, Gleb vs Kuzmanov, Dimitar

Janvier, Maxime vs (3) Vatutin, Alexey

(8) Molleker, Rudolf vs (WC) Styler, Ondrej

Qualifier vs Tatlot, Johan

Qualifier vs Boluda-Purkiss, Carlos

(WC) Wessels, Louis vs (2) Sousa, Pedro