Masters 1000 – Cincinnati: Tabellone principale. Nadal e Federer le prime teste di serie. Cecchinato è l’unico azzurro

Main Draw Masters 1000 Cincinnati | 1000 | Cemento | $5.669.360

Parte alta

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Qualifier vs Raonic, Milos

(WC) Tiafoe, Frances vs Shapovalov, Denis

(WC) McDonald, Mackenzie vs (14) Edmund, Kyle

(10) Djokovic, Novak vs Johnson, Steve

Mannarino, Adrian vs Cecchinato, Marco

Dzumhur, Damir vs Zverev, Mischa

Bye vs (5) Dimitrov, Grigor

(3) Zverev, Alexander vs Bye

Haase, Robin vs Krajinovic, Filip

Marterer, Maximilian vs Qualifier

Gasquet, Richard vs (13) Carreno Busta, Pablo

(9) Isner, John vs Querrey, Sam

Khachanov, Karen vs Ramos-Vinolas, Albert

Kohlschreiber, Philipp vs Qualifier

Bye vs (7) Cilic, Marin

Parte bassa

(6) Anderson, Kevin vs Bye

Chardy, Jeremy vs Verdasco, Fernando

Ferrer, David vs Paire, Benoit

Tsitsipas, Stefanos vs (11) Goffin, David

(15) Kyrgios, Nick vs Qualifier

Coric, Borna vs Qualifier

Chung, Hyeon vs Sock, Jack

Bye vs (4) del Potro, Juan Martin

(8) Thiem, Dominic vs Bye

Fucsovics, Marton vs Qualifier

Nishikori, Kei vs Rublev, Andrey

(WC) Wawrinka, Stan vs (12) Schwartzman, Diego

(16) Pouille, Lucas vs (WC) Murray, Andy

Qualifier vs Mayer, Leonardo

Gojowczyk, Peter vs Sousa, Joao

Bye vs (2) Federer, Roger