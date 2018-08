Masters 1000 – Toronto: Il programma di sabato 11 agosto 2018

Di seguito l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Toronto.

Centre Court – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs Raven Klaasen / Michael Venus

2. [4] Kevin Anderson vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 21:00)

3. Nikola Mektic / Alexander Peya vs [Alt] Sam Querrey / Rajeev Ram OR [2] Henri Kontinen / John Peers (non prima ore: 00:00)

4. [1] Rafael Nadal OR [6] Marin Cilic vs Robin Haase OR Karen Khachanov (non prima ore: 02:00)