Campionati Italiani Under 13: ecco i “Fab Four”, Mazzola sorprende Versteegh, Meduri e Bondioli ok

Arrivano i ‘Fab Four’ ai Campionati Italiani Under 13 Maschili in corso di svolgimento allo Junior Tennis Perugia. Il venerdì dei quarti di finale ha eletto infatti i semifinalisti che proseguono la corsa verso lo Scudetto. Continua la sua scalata la testa di serie nr.1 Andrea Meduri; il marchigiano ha battuto il tenace emiliano Mattia Ricci al terzo set (75 26 62) e adesso è atteso in un derby regionale di sicuro interesse dal maceratese Filippo Mazzola, quinto favorito del seeding che ha estromesso dalla competizione il lombardo Alessandro Versteegh (nr.4) con una prova di grande autorevolezza (63 61).

Vola in semifinale anche il ravennate Federico Bondioli, vittorioso al cospetto del piemontese Federico Garbero dopo due set comunque molto equilibrati (64 76) ed un tie-break a dir poco emozionante. Guadagna il pass e si ritrova nei migliori quattro infine lo spezzino Giacomo Nosei, seconda testa di serie dei Campionati, che ha approfittato del ritiro causa problema fisico del ferrarese Carlo Alberto Caniato. Dalle ore 11 di sabato attese quindi due grandissime partite con Nosei che sfiderà Bondioli e la sopracitata sfida tutta marchigiana tra Meduri e Mazzola.

In programma anche le semifinali del doppio (dalle ore 16), con Meduri/Nosei coppia testa di serie nr 1. che ha superato il tandem Consonni/De Sanctis (62 60). “Siamo molto soddisfatti sinora dello svolgimento della manifestazione – dichiara il direttore dei Campionati Andrea Grasselli -. Al rush finale vedremo all’opera il meglio della categoria Under 13 in Italia e quindi invitiamo gli appassionati a gustarsi le gesta tecniche di questi ragazzi”. Le finali incoroneranno i Campioni d’Italia Under 13 sono in programma domenica dalle ore 10.

Risultati Quarti di finale singolare:

(1) Meduri b. (8) Ricci 75 26 62, (2) Nosei b. (10) Caniato walkover, (3) Bondioli b. (11) Garbero 64 76, (5) Mazzola b. (4) Versteegh 63 61.

Risultati Quarti di finale doppio:

Sorbino/De Michele b. Caniato/Sciahbasi walkover, Meduri/Nosei b. Consonni/De Sanctis 62 60, Bondioli/Mazzola b. Callerio/Garbero 75 64, Versteegh/Ceradelli b. Barbarino/Covato 62 64