WTA Montreal: Risultati con il livescore dettagliato degli ottavi di finali (e secondo turno)

WTA Montreal Premier 5 | Cemento | $2.820.000 – 2° Turno e ottavi di finale

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Carla Suárez Navarro vs [3] Sloane Stephens



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Simona Halep vs Anastasia Pavlyuchenkova (non prima ore: 18:30)



WTA Montreal Simona Halep [1] • Simona Halep [1] 0 3 Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Halep 3-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Halep 15-0 40-30 2-3 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 S. Halep 0-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 S. Halep 0-15 0-30 15-30 30-30 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. Aryna Sabalenka vs [2] Caroline Wozniacki



Il match deve ancora iniziare

4. Maria Sharapova vs [6] Caroline Garcia (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Simona Halep OR Anastasia Pavlyuchenkova vs Sorana Cirstea OR [13] Venus Williams



Il match deve ancora iniziare

Banque Nationale – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alizé Cornet vs [15] Ashleigh Barty



WTA Montreal Alizé Cornet Alizé Cornet 40 4 Ashleigh Barty [15] • Ashleigh Barty [15] A 4 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 A. Cornet 3-2 → 3-3 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Barty 0-15 0-30 15-40 ace 0-2 → 1-2 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [WC] Victoria Azarenka vs Johanna Konta (non prima ore: 18:30)



WTA Montreal Victoria Azarenka • Victoria Azarenka 0 3 0 Johanna Konta Johanna Konta 0 6 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Azarenka 0-3 J. Konta 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 V. Azarenka 15-0 15-15 15-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Azarenka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 J. Konta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 V. Azarenka 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Azarenka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Konta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Sorana Cirstea vs [13] Venus Williams



Il match deve ancora iniziare

4. Kiki Bertens vs [8] Petra Kvitova (non prima ore: 22:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [14] Elise Mertens vs Aryna Sabalenka OR [2] Caroline Wozniacki (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova vs Shuko Aoyama / Lidziya Marozava



WTA Montreal Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova [1] 0 5 Shuko Aoyama / Lidziya Marozava • Shuko Aoyama / Lidziya Marozava 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Aoyama / Marozava 15-0 ace 30-0 5-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 5-3 S. Aoyama / Marozava 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 4-3 B. Krejcikova / Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Aoyama / Marozava 0-15 1-3 → 2-3 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Aoyama / Marozava 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / Siniakova 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Aoyama / Marozava 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic vs Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang



WTA Montreal Timea Babos / Kristina Mladenovic [3] Timea Babos / Kristina Mladenovic [3] 0 Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang • Hao-Ching Chan / Zhaoxuan Yang 0 Vincitori: BABOS / MLADENOVIC per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Chan / Yang 0-0

3. Anastasija Sevastova vs [10] Julia Goerges



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Elina Svitolina vs [WC] Victoria Azarenka OR Johanna Konta (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Eugenie Bouchard / Sloane Stephens vs [G] Kirsten Flipkens / Daria Gavrilova



Il match deve ancora iniziare

6. [6] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [O] Johanna Konta / Shuai Zhang



WTA Montreal Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [6] Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez [6] 0 0 Johanna Konta / Shuai Zhang • Johanna Konta / Shuai Zhang 0 0 Vincitori: KLEPAC / MARTINEZ SANCHEZ per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Konta / Zhang 0-0

Court 5 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [G] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [8/G] Ashleigh Barty / Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare