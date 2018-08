Forfait di Fabio Fognini a Cincinnati. L’azzurro si cancella dal torneo americano

Fabio Fognini si è cancellato dal torneo Masters 1000 di Cincinnati che avrà luogo la prossima settimana. Il sostituto dell’azzurro sarà il francese Jeremy Chardy, attualmente n. 46 delle classifiche mondiali.

Fognini, n.14 del mondo, è reduce da due successi recenti, ottenuti a Bstaad e Los Cabos, dopo il primo trionfo stagionale a San Paolo dello scorso marzo.

Questa settimana l’italiano è uscito di scena al secondo turno al torneo di Toronto per opera di Denis Shapovalov. Al momento non si conoscono i motivi del forfait, ma è lecito supporre che Fabio voglia rifiatare in vista dell’ultimo slam della stagione, gli Us Open, in programmazione a fine agosto.