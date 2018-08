Video del Giorno: Un diritto da 185 km/h

Nick Kyrgios e Stan Wawrinka si stanno affrontando in questo momento nel torneo di Toronto.

Il ventitreenne australiano ha conquistato il primo set, con punti come questo: un diritto a 185 km / h, più veloce di una primo servizio di molti giocatori.

Blink and you'll miss this 185kph forehand from @NickKyrgios! 💥#RogersCup pic.twitter.com/AOAhnImFKd

— Tennis TV (@TennisTV) 7 agosto 2018