Challenger Portoroz: I risultati Live del Day 2

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Constant Lestienne vs Federico Gaio



CH Portoroz Constant Lestienne Constant Lestienne 6 6 Federico Gaio Federico Gaio 3 2 Vincitore: C. LESTIENNE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 C. Lestienne 30-0 30-15 df 4-1 → 5-1 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Gaio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 C. Lestienne 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Gaio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Gaio 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Vaclav Safranek vs [7] Nino Serdarusic (non prima ore: 11:30)



CH Portoroz Vaclav Safranek Vaclav Safranek 6 2 Nino Serdarusic [7] Nino Serdarusic [7] 7 6 Vincitore: N. SERDARUSIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 N. Serdarusic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 V. Safranek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 N. Serdarusic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 V. Safranek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 V. Safranek 15-0 15-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Safranek 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-4 → 3-4 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-4 → 2-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 N. Serdarusic 0-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Safranek 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Nik Razborsek vs Dominik Koepfer (non prima ore: 16:00)



4. [Q] Altug Celikbilek vs [WC] Aljaz Jakob Kaplja



5. [8] Andrea Arnaboldi vs [WC] Tom Kocevar-Desman (non prima ore: 19:00)



6. [1] Sergiy Stakhovsky vs [LL] Christopher Heyman (non prima ore: 21:00)



Court C – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Lucas Miedler vs [Q] Frederik Nielsen



CH Portoroz Lucas Miedler Lucas Miedler 6 6 Frederik Nielsen Frederik Nielsen 3 2 Vincitore: L. MIEDLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Miedler 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-1 → 5-2 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 F. Nielsen 0-15 15-15 4-0 → 4-1 L. Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 F. Nielsen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Miedler 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 F. Nielsen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Nielsen 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Nielsen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [SE] Pavel Kotov vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 15:00)



3. [4] Gianluigi Quinzi vs Gian Marco Moroni



4. [3] Andre Begemann / Albano Olivetti vs Markus Eriksson / Andre Goransson (non prima ore: 18:00)



5. Gerard Granollers / Lukas Rosol vs [2] Franco Agamenone / Luis David Martinez



6. [1] Ruben Gonzales / Nathaniel Lammons vs Altug Celikbilek / Cem Ilkel



Court D – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Markus Eriksson vs Viktor Galovic



CH Portoroz Markus Eriksson Markus Eriksson 6 6 6 Viktor Galovic Viktor Galovic 4 7 4 Vincitore: M. ERIKSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 M. Eriksson 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Eriksson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Eriksson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 V. Galovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Eriksson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Eriksson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 V. Galovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 4-2 V. Galovic 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Eriksson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Eriksson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 V. Galovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Eriksson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [5] Salvatore Caruso vs [Q] Aslan Karatsev



CH Portoroz Salvatore Caruso [5] Salvatore Caruso [5] 15 5 Aslan Karatsev • Aslan Karatsev 40 2 2 Game points Let Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Caruso 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Bernardo Saraiva / Sem Verbeek vs Nikola Cacic / Lucas Miedler (non prima ore: 16:00)



4. Ivan Nedelko vs [3] Adrian Menendez-Maceiras



5. Filippo Baldi vs [6] Luca Vanni



6. Ivan Nedelko / Aldin Setkic vs Benjamin Bonzi / Mark Vervoort



