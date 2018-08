Challenger Portoroz: I risultati con il Live dettagliato del Secondo turno di Quali. Sconfitte per Pellegrino e Cutulli

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Andrea Pellegrino vs Frederik Nielsen



CH Portoroz Andrea Pellegrino [2] Andrea Pellegrino [2] 0 0 Frederik Nielsen Frederik Nielsen 6 6 Vincitore: F. NIELSEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 F. Nielsen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 F. Nielsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-2 → 0-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [3] Antoine Escoffier vs David Poljak



CH Portoroz Antoine Escoffier [3] Antoine Escoffier [3] 5 4 David Poljak David Poljak 7 6 Vincitore: D. POLJAK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 D. Poljak 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 A. Escoffier 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Poljak 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 5-7 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 A. Escoffier 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 D. Poljak 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Escoffier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Poljak 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Aslan Karatsev vs Sadio Doumbia (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Anze Arh vs [5] Markus Eriksson



Il match deve ancora iniziare

Court C – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Albano Olivetti vs [6] Mate Delic



CH Portoroz Albano Olivetti Albano Olivetti 6 7 Mate Delic [6] Mate Delic [6] 4 6 Vincitore: A. OLIVETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* df 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Delic 15-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 M. Delic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Delic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Olivetti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Delic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Delic 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Olivetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Delic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Delic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 5-4 M. Delic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 M. Delic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Delic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Delic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Christopher Heyman vs Nikola Cacic (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

CH Portoroz Mirko Cutuli Mirko Cutuli 3 1 Altug Celikbilek [7] Altug Celikbilek [7] 6 6 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-5 → 1-6 M. Cutuli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Cutuli 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cutuli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cutuli 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Celikbilek 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 M. Cutuli 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Cutuli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 M. Cutuli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 M. Cutuli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

1. Mirko Cutulivs [7] Altug Celikbilek

2. Tomas Lipovsek Puches vs Enzo Couacaud (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare