Challenger Portoroz: I risultati con il Live dettagliato del Primo Turno di Quali. In campo un azzurro

Center Court – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Anton Chekhov vs Sadio Doumbia



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] David Lucas Ambrozic vs Tomas Lipovsek Puches



Il match deve ancora iniziare

Court C – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ljubomir Celebic vs Nikola Cacic



CH Portoroz Ljubomir Celebic Ljubomir Celebic 5 1 Nikola Cacic Nikola Cacic 7 6 Vincitore: N. CACIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 L. Celebic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Celebic 0-15 df 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 N. Cacic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Cacic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Celebic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 5-6 → 5-7 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 L. Celebic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Cacic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Celebic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 N. Cacic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Celebic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 N. Cacic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Cacic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Celebic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Cacic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Frederik Nielsen vs [WC] Matic Dimic



CH Portoroz Frederik Nielsen Frederik Nielsen 7 6 Matic Dimic Matic Dimic 5 0 Vincitore: F. NIELSEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 F. Nielsen 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-0 → 6-0 M. Dimic 0-15 df 0-30 0-40 4-0 → 5-0 F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 M. Dimic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 F. Nielsen 0-15 15-15 40-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Dimic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Nielsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Dimic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Nielsen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-5 → 5-5 M. Dimic 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Nielsen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Dimic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Nielsen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Dimic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 F. Nielsen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-2 → 2-2 M. Dimic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 F. Nielsen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Dimic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. David Poljak vs Timur Khabibulin (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court D – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Mark Andrejic vs [WC] Anze Arh



CH Portoroz Mark Andrejic Mark Andrejic 1 1 Anze Arh Anze Arh 6 6 Vincitore: A. ARH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Andrejic 0-15 0-30 df 0-40 1-5 → 1-6 A. Arh 15-0 30-0 ace 1-4 → 1-5 M. Andrejic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Arh 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Andrejic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 A. Arh 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Andrejic 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Arh 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 M. Andrejic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Arh 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 M. Andrejic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 A. Arh 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Andrejic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Arh 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Albano Olivetti vs [WC] Nick Cmager



CH Portoroz Albano Olivetti Albano Olivetti 6 6 Nick Cmager Nick Cmager 0 2 Vincitore: A. OLIVETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Cmager 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 N. Cmager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Cmager 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Cmager 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 N. Cmager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-0 → 4-0 N. Cmager 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 A. Olivetti 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df ace 1-0 → 2-0 N. Cmager 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Mirko Cutuli vs [WC] Robert Kjellberg (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Enzo Couacaud vs [8] Gerard Granollers



Il match deve ancora iniziare