Julian Ocleppo squalificato nel torneo di Caldas da Rainha

Julian Ocleppo, 21enne, è arrivato alle semifinali del Future di Caldas da Rainha venerdì sconfiggendo il francese Samuel Bensoussan in due set, ma è stato espulso per condotta antisportiva alla fine della partita per aver insultato l’avversario.

Figlio di un ex tennista e di una famosa indossatrice americana, che in seguito ha sposato il designer Tommy Hilfiger, Ocleppo, che è modello nel tempo libero, sta giocando molto in doppio, e stava facendo questa settimana il ritorno ai tornei di singolare con un certo successo.

Con l’espulsione di Ocleppo, Nuno Borges è finale dell’evento senza giocare un 15.