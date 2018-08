Masters 1000 Toronto: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurri

Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $5.315.025 – Parte Alta

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Paire, Benoit

Sousa, Joao vs Fucsovics, Marton

(WC) Wawrinka, Stan vs (16) Kyrgios, Nick

(11) Schwartzman, Diego vs Edmund, Kyle

Querrey, Sam vs Mannarino, Adrian

(WC) Pospisil, Vasek vs Coric, Borna

Bye vs (6) Cilic, Marin

(3) del Potro, Juan Martin vs Bye

Nishikori, Kei vs Haase, Robin

Chardy, Jeremy vs Shapovalov, Denis

Johnson, Steve vs (14) Fognini, Fabio

(12) Carreno Busta, Pablo vs Qualifier/Special Exempt

Krajinovic, Filip vs Khachanov, Karen

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier/Special Exempt

Bye vs (8) Isner, John

Masters 1000 Canada 1000 | Cemento | $5.315.025 – Parte Bassa

(5) Dimitrov, Grigor vs Bye

Gojowczyk, Peter vs Verdasco, Fernando

Tiafoe, Frances vs Cecchinato, Marco

Raonic, Milos vs (10) Goffin, David

(15) Bautista Agut, Roberto vs Qualifier/Special Exempt

Sugita, Yuichi vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs Rublev, Andrey

Bye vs (4) Anderson, Kevin

(7) Thiem, Dominic vs Bye

Dzumhur, Damir vs Tsitsipas, Stefanos

(WC) Polansky, Peter vs Ebden, Matthew

Chung, Hyeon vs (9) Djokovic, Novak

(13) Sock, Jack vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Auger-Aliassime, Felix vs Pouille, Lucas

Qualifier/Special Exempt vs Ferrer, David

Bye vs (2) Zverev, Alexander